El mercado de agentes libres en la Euroliga se ha movido y mucho, pero a pocas semanas del arranque de la pretemporada de los veinte equipos participantes, varios nombres importantes siguen sin equipo, generando tanto expectativa como sospechas. ¿Falta de ofertas reales o exigencias fuera de mercado? Entre ex NBA, veteranos con cartel y jóvenes aún sin rumbo, la lista de disponibles mezcla talento, experiencia… y alguna que otra incógnita. Mientras los grandes del continente mueven ficha, estos jugadores esperan una llamada que, por ahora, no llega.

Shabazz Napier entra en la agencia libre

Napier entra de lleno en la agencia libre de Euroliga tras una notable temporada con FC Bayern de forma individual y colectiva, levantando el título de Bundesliga y MVP de las finales. El base de 34 años promedió 10.3 puntos y 3.2 asistencias en Euroliga, siendo uno de los nombres a seguir de los próximos días en el mercado de Euroliga. La llegada de Kamar Baldwin procedente de Baskonia cerraba la puerta al veterano playmaker y ahora espera vestir su quinta camiseta en la máxima competición del baloncesto continental.

John Brown III y Fabien Causer: oportunidades del mercado Euroliga

John Brown vivió una etapa notable como jugador de AS Mónaco entre 2022 y 2024, pero una lesión de hombro no le ha permitido volver a ser figura importante de Euroliga. El egresado de High Point firmó con Estrella Roja el 9 de diciembre de 2024 y fue cortado el pasado 17 de julio: ahora está a la espera de encontrar nuevo equipo. Su dominio defensivo le puede abrir las puertas de algún equipo durante este mes de agosto; sumado a su perfil táctico, hacen del jugador de Jacksonville un activo interesante de mercado.

Causer fue cortado recientemente por Olimpia Milano tras llegar hace un año desde el Real Madrid. El escolta francés ha promediado 8.3 puntos, 2.8 rebotes y 1.7 asistencias en 22 encuentros de Euroliga y, pese a sus 38 años, el de Brest puede dar consistencia y profundidad a cualquiera de los equipos que participan en Euroliga.

Los nombres a seguir de la pintura: Sertac Sanli, Tarick Black, Bruno Caboclo y Chimezie Metu

Más oportunidades interesantes hay en la pintura en forma de posibles nuevos fichajes antes del inicio de las respectivas pretemporadas. Hace unos meses, Fenerbahce extendió una propuesta de renovación al center turco por una temporada a razón de 700.000 euros, según informa Andrea Calzoni, pero Sertac Sanli descartó la propuesta de los actuales campeones de Euroliga y ahora espera la llamada de algún club de Euroliga o continuar su carrera en otro equipo de la SüperLigi de Turquía.

El veterano Tarik Black ha puesto punto final a su capítulo en ASVEL y el center de 33 años, natural de Memphis, busca nuevo equipo en Euroliga. Jugó 28 partidos de la Euroliga pasada con promedios de 3.7 puntos y 2.3 rebotes. En cinco temporadas de la máxima competición, Black ha sumado 113 partidos con 6.3 puntos de promedio, añadiendo además 3.2 rebotes.

Dos casos siguen abiertos durante esta temporada baja de Euroliga. Por un lado, se desconoce dónde jugará cuando vuelva de la lesión Chimezie Metu, tras romperse la negociación con Fenerbahce y descartar el Barça Basket su posible vuelta de nuevo; por el otro, se desconoce qué sucederá con el controvertido Bruno Caboclo, que disputó la pasada temporada con Hapoel Tel Aviv, sumando 7.4 puntos y 3.7 rebotes en Eurocup. El de São Paulo se encuentra presente entre los seleccionados con Brasil para preparar la AmeriCup de Managua en Nicaragua, que se disputará del 22 al 31 de agosto.