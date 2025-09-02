España e Italia protagonizarán en Limassol un duelo trascendental del grupo C en la cuarta jornada del Eurobasket 2025. Ambos equipos llegan al encuentro tras encadenar dos victorias consecutivas. La selección italiana, liderada por Simone Fontecchio de Miami Heat, combina el trabajo de Nicolo Melli con la destacada labor del base de Casademont Zaragoza, pieza clave en el sistema de Gianmarco Pozzecco.

Marco Spissu, pieza clave en la Italia que crece en el Eurobasket

El base de Sácer aterrizó en Casademont Zaragoza el pasado 21 de junio de 2024, tras una dilatada trayectoria en el baloncesto italiano y una breve experiencia en 2021 con el UNICS Kazan. Ahora, llega al duelo frente a España del Eurobasket 2025 en un gran momento de forma, después de firmar un brillante partido ante Bosnia en el que sumó 14 puntos, repartió cinco asistencias y alcanzó los 16 de valoración. Su papel resulta clave como complemento al Big 3 de la selección —Fontecchio, Melli y Darius Thompson— y cuenta además con la solidez de otro socio fundamental en la rotación: Saliou Niang.

Open shot, the fate of the universe on the line, the Martians have the death beam pointed at earth, you better hit it.



I WANT MARCO SPISSU.#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/1J76sarEYH — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 31, 2025

Marco Spissu promedia 15 minutos por encuentro en una Italia que busca certificar la victoria ante España y amarrar así la segunda plaza del grupo C en el Eurobasket. En ese tiempo en pista, el base de Casademont Zaragoza aporta 5,7 puntos y 3,3 asistencias de media. Su sociedad con Darius Thompson se ha convertido en una de las claves del engranaje diseñado por Gianmarco Pozzecco, un tándem bien respaldado por otras piezas del perímetro como Matteo Spagnolo —recién incorporado al Baskonia— y Alessandro Pajola.

¿Por qué lleva el 33 de dorsal en Italia?

A sus 30 años, Marco Spissu llegó al combinado italiano tras firmar una destacada temporada en Casademont Zaragoza, promediando 9,3 puntos y 4,4 asistencias por partido. Ahora, el base espera tener un papel relevante en el renovado planteamiento de Jesús Ramírez, pero antes de regresar al club aragonés, aspira a conseguir su primera medalla con Italia. Spissu debutó con la selección durante las ventanas FIBA clasificatorias para el Eurobasket 2021 y llegó a disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Uno de los detalles más significativos de la participación de Marco Spissu en Limassol es su elección del dorsal 33. A lo largo de su carrera, el base de Casademont Zaragoza había lucido siempre el 0, recordando que “siempre hay que empezar desde cero”. Sin embargo, en este Eurobasket 2025, Spissu viste el 33 en homenaje a la persona que más ha marcado su trayectoria en una cancha: Achille Polonara.

Compañeros en la época de Sassari, Polonara no está presente en la selección italiana este torneo, tras meses de lucha contra la leucemia y a la espera de un trasplante de médula ósea. De este modo, el dorsal 33 se convierte en un símbolo cargado de emoción y motivación, con Spissu buscando ser protagonista en el duelo ante España y en el camino hacia el éxito de Italia en el Eurobasket.