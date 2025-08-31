Tras la derrota inicial en el Eurobasket 2025, España buscaba recuperar sensaciones y empezar a sumar victorias. La primera llegó con contundencia frente a Bosnia y Herzegovina, imponiéndose por 88-67, y ahora los actuales campeones europeos se preparan para su siguiente desafío: enfrentarse a los anfitriones, Chipre. En un calendario tan exigente, el equipo de Scariolo apuntará también a otra victoria en la cuarta jornada, en el esperado duelo España vs Italia.

¿Cuándo es el España vs Italia de baloncesto?

Uno de los encuentros más esperados de la cuarta jornada del Eurobasket enfrentará a España e Italia, correspondiente al grupo C. El histórico duelo se disputará en el Spyros Kyprianou Arena de Limassol el próximo martes 2 de septiembre a las 20:30 horas. En el banquillo, Scariolo se medirá a Pozzecco en un duelo táctico, mientras que sobre la pista habrá enfrentamientos de alto nivel: Fontecchio se verá con Aldama en un choque entre talentos NBA, Melli buscará frenar a Willy Hernangómez, y Spagnolo medirá fuerzas con Sergio de Larrea.

The Aldama’s effect 😮‍💨



Santi went off in @BaloncestoESP’s first #EuroBasket win 🇪🇸



📊 19 PTS | 5 REB | 20 EFF pic.twitter.com/WSRgHYqVOy — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

España llega al duelo como quinta del ranking mundial FIBA, mientras que Italia ocupa el decimocuarto puesto. En un Eurobasket donde cada partido cuenta, ambos combinados nacionales comenzaron con derrotas, pero los actuales campeones europeos se resarcieron en la segunda jornada venciendo a Bosnia, mientras que Italia consiguió su primera victoria al imponerse 78-62 a Georgia.

¿Dónde ver España – Italia Eurobasket 2025?

En la tercera jornada del Eurobasket 2025, España se mide a Chipre, mientras que Italia se enfrenta a Bosnia y Herzegovina en el último encuentro del domingo en Limassol. El esperado duelo entre España e Italia se disputará el martes 2 de septiembre a las 20:30 horas y podrá seguirse en directo a través del canal temático Teledeporte y en RTVE Play.

Plantilla de España Eurobasket 2025

Bases : Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry

: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry Escoltas : Dario Brizuela, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui

: Dario Brizuela, Josep Puerto, Xabi López-Arostegui Aleros : Joel Parra, Santi Yusta, Juancho Hernangómez

: Joel Parra, Santi Yusta, Juancho Hernangómez Ala-pívots : Jaime Pradilla, Santi Aldama

: Jaime Pradilla, Santi Aldama Pívots: Willy Hernangómez, Yankuba Sima

Plantilla de Italia Eurobasket 2025

Bases : Darius Thompson, Matteo Spagnolo

: Darius Thompson, Matteo Spagnolo Escoltas : Marco Spissu, Alessandro Pajola

: Marco Spissu, Alessandro Pajola Aleros : Simone Fonteccchio, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Nikola Akele

: Simone Fonteccchio, Giampaolo Ricci, Gabriele Procida, Nikola Akele Ala-pívots : Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Saliou Niang

: Danilo Gallinari, Nicolo Melli, Saliou Niang Pívots: Mouhamet Diouf

Líderes estadísticos de España e Italia en el Eurobasket