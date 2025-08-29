El Eurobasket 2025 ha arrancado con fuerza y la tercera jornada dejará un España vs Chipre. Los españoles no empezaron con buen pie su andadura en la competición. La derrota de los de Sergio Scariolo complica las opciones de pase. Sin embargo, a priori, el partido contra el combinado chipriota debería servir para coger sensaciones.

¿Cuándo es el España vs Chipre de baloncesto?

El partido entre el combinado español y Chipre debería servir para que España se encuentre sobre la pista en el Eurobasket 2025. El conjunto isleño, a priori, no tiene jugadores de relumbrón, como sucede con Bosnia. Por ello, puede ser un partido para ganar sensaciones. Por ello, a pesar del rival, seguramente muchos aficionados tendrán la hora de partido, domingo 31 a las 17:15 apuntado en el calendario.

Un partido frente a Chipre, para una selección del caché de España, en principio debería servir para realizar ciertas rotaciones de cara a enfrentarse a los dos cocos del grupo en el Eurobasket 2025. La Selección Española se tendrá que medir a Italia el martes y a Grecia el jueves, por lo que algo de aire no les vendría mal a los de Sergio Scariolo. No obstante, no hay margen de error y un pinchazo supondría casi un adiós al torneo.

¿Dónde ver España – Chipre Eurobasket 2025?

El gran peligro de la selección de Chipre para España en el partido que les mide en el Eurobasket es Konstantinos Simitzis. Este jugador es el líder indiscutible del equipo y la Selección Española tendrá que tenerlo controlado si no quiere llevarse un susto en el partido que les enfrenta. El partido entre estos dos conjuntos se podrá seguir a través de TDP y RTVE Play.

Plantilla de España Eurobasket 2025

Josep Puerto

Sergio De Larrea

Jaime Pradilla

Mario Saint-Supery

Xabi Lopez-Arostegui

Santi Aldama

Dario Brizuela

Willy Hernangomez

Santi Yusta

Juancho Hernangomez

Joel Parra

Yankuba Sima

Plantilla de Chipre Eurbasket 2025