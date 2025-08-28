El Eurobasket 2025 ya ha dado el pistoletazo de salida y ha arrancado con fuerza, con triunfos de Lituania, Portugal, Alemania, Turquía, Finlandia y Serbia en la primera jornada de la fase de grupos; dejando actuaciones a destacar de algunos hombres ACB. Este miércoles, que será el debut de la España de Scariolo, también jugarán Georgia y Eslovenia con Doncic frente a Polonia como el plato fuerte del día para los amantes de este prestigioso torneo internacional.

La brillante actuación de Ludde Hakanson con Suecia en el Eurobasket 2025

Suecia abrió su participación en el Eurobasket 2025 con una ajustada derrota ante Finlandia (90-93), en un grupo muy competitivo donde también se medirán a Alemania, Gran Bretaña, Montenegro y Lituania. A pesar del tropiezo inicial, el equipo sueco mostró buen nivelen su regreso a este torneo después de doce años de ausencia.

El gran protagonista del choque, más allá del resultado, fue el base de Joventut Badalona,Ludde Hakanson, que se erigió como la estrella de su selección en el debut, igualando la mejor marca anotadora de su país en la historia del Eurobasket con 28 puntos y 30 de valoración. Su liderazgo y precisión en el juego fueron claves para mantener a Suecia en la pelea hasta el último segundo del encuentro.

Ludde Hakanson se lleva los elogios de todos en el Eurobasket 2025

La actuación de Ludde Hakanson no pasó desapercibida para nadie y el jugador ACB se llevó los elogios de su entrenador y de sus propios compañeros. Aunque Suecia acabó cediendo en el primer partido, el base sueco quedó satisfecho con el rendimiento de sus compañeros: “Es duro porque hemos hecho un partido increíble. Merecíamos ganar este partido”.

You can't cool Ludde down – 24pts for the 🇸🇪 point god!#EuroBasket pic.twitter.com/Wgh297bhZx — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 27, 2025

Mikko Riipinen, seleccionador de Suecia, no dudó en elogiar en rueda de prensa la capacidad de liderazgo de Hakanson y su brillante encuentro: “Ha hecho una actuación increíble. Le dije que liderara a su manera, que si no era verbalmente, no pasaba nada. Lidera con tu tiro, con cómo representas a Suecia en el campo”.

No solo su entrenador, sino que el seleccionador finlandés Lassi Tuovi también valoró el desempeño del base sueco: “Ha llevado al equipo nacional durante muchos años y sé lo desgarrador que es perderse estos torneos en la línea de meta. No hace falta hablar de sus habilidades. Solo estoy contento de que esté aquí, jugando la Eurocopa y liderando a su equipo”.

Calendario de Suecia en el Eurobasket 2025