España afronta su estreno en el EuroBasket 2025 con la vitola de vigente campeón, pero también con la incógnita de cómo responderá un grupo mermado por las bajas y que destaca por su juventud. Bajo la batuta de Sergio Scariolo, el combinado nacional inicia el torneo ante Georgia en Limassol el próximo jueves 28 de agosto a las 14:00 horas.

El curioso dato de España de baloncesto con el Real Madrid

La Selección española afrontará el EuroBasket 2025 sin jugadores del Real Madrid en su plantilla, un hecho insólito en los últimos años. La lesión muscular de Alberto Abalde, unida a la retirada de Sergio Llull y a la ausencia de Usman Garuba, deja al conjunto blanco sin presencia en el combinado nacional.

El único vínculo con el club madridista lo representa Sergio Scariolo, que dirigirá su último gran torneo con España antes de comenzar su proyecto en el Real Madrid. No ocurría algo similar desde el EuroBasket de 2017, cuando España se colgó el bronce en Estambul tras caer en semifinales ante la Eslovenia de Luka Doncic.

Jugadores del Real Madrid que han sido clave para España de baloncesto

España afronta este nuevo reto sin representación madridista en la pista, pero en los últimos campeonatos internacionales han habido figuras importantes para la selección. El más reciente es Sergio Llull, que ha marcado una época liderando al combinado nacional desde el juego exterior y dejando su sello en varios títulos, como el Mundial de 2019 y los EuroBaskets de 2015 y 2022.

Otro de los grandes referentes madridistas en la selección ha sido Rudy Fernández, que encarnó como pocos el espíritu competitivo del equipo nacional. Capitán y referente durante más de una década, acumuló un palmarés legendario con dos oros mundiales, tres europeos y dos platas olímpicas.

Por último, Felipe Reyes también simbolizó el músculo y la constancia en la pintura, siendo fundamental en el histórico oro del Mundial de Japón 2006 y en los tres títulos continentales que engrosan su currículum. Junto a él, Sergio Rodríguez aportó creatividad y magia desde el puesto de base, decisivo en el EuroBasket 2015 y en el bronce olímpico de Río 2016. Nombres que explican por qué la ausencia de jugadores del Real Madrid en 2025 resulta tan llamativa en el contexto de la selección española.

Plantilla España de baloncesto para el Eurobasket 2025

Bases: Sergio de Larrea, Mario Saint-Supéry.

Escoltas: Josep Puerto, Darío Brizuela.

Aleros: Xabi López-Arostegui, Santi Yusta, Joel Parra.

Ala-pívots: Jaime Pradilla, Santi Aldama, Juancho Hernangómez.

Pívots: Willy Hernangómez, Yankuba Sima.