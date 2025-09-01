Todo está preparado en Limassol para el duelo crucial entre España e Italia en la cuarta jornada del Grupo C del Eurobasket 2025. Ambos equipos llegan con un balance de 2-1, buscando un triunfo que les permita aspirar a la segunda posición del grupo y acercarse a la sorprendente Grecia de Giannis Antetokounmpo. Italia llega en racha, tras sumar victorias consecutivas ante Georgia y Bosnia, con un Pozzecco que a veces roza la locura y unos jugadores que mantienen la cordura en la pista.

Las excentricidades de Gianmarco Pozzecco, la mosca atómica

Desde su etapa como jugador, Pozzecco se convirtió en el centro de todas las miradas, tanto por su estilo de juego como por su personalidad fuera de la cancha. Apodado “La Mosca Atómica” por su baja estatura y energía desbordante, esa intensidad la traslada ahora a los banquillos. Natural de Gorizia, comenzó su carrera como entrenador en 2012 con Orlandina Basket y desde entonces ha pasado por Varese, Zagreb, Fortitudo Bolonia, Sassari, Olimpia Milano y ASVEL, además de asumir el cargo de seleccionador en 2022.

El partido correspondiente a la cuarta jornada del Eurobasket entre Italia y España será también un duelo táctico de entrenadores italianos con Pozzecco vs Sergio Scariolo en busca de la tercera victoria del torneo. El seleccionador del combinado italiano ha creado diferentes capítulos controvertidos a lo largo de su carrera y él mismo se define como instintivo y pasional, también espontáneo y casi siempre sin filtros.

Gianmarco Pozzecco es una auténtica fuerza de la naturaleza: excéntrico, apasionado, irreverente y genuino. Desde sus días como jugador, ya fuera con el pelo teñido, enfrentándose a leyendas como Jordan, animando conferencias de prensa o celebrando con sus compañeros sobre la pista, siempre ha personificado lo que significa vivir y amar el baloncesto sin filtros ni inhibiciones.

Pozzecco no finge nada: vive al segundo su etapa con la selección italiana

El estilo de Pozzecco como entrenador refleja sus grandes momentos como base durante los años noventa y los primeros del nuevo milenio: un juego rápido, ofensivo y cargado de energía. Con líderes como Simone Fontecchio y Nicolò Melli al frente, Italia busca vencer a España para asegurarse la segunda posición del Grupo C.

La salida de Meo Sacchetti y la llegada de Gianmarco Pozzecco al banquillo de la selección italiana marcaron el inicio de una nueva y ya inolvidable etapa. Esta aventura incluye lo que muchos califican como “el partido más importante en la historia del baloncesto italiano” y el icónico beso a Giannis Antetokounmpo, un gesto que ya forma parte de la leyenda del EuroBasket. Tampoco se pueden olvidar momentos como el romperse la camisa en un duelo de Champions League con Sassari, expulsiones -la última ante Bosnia por doble técnica- o sanciones.

Pero la celebración no terminó en la pista. Tras festejar con sus jugadores en el vestuario, Pozzecco sorprendió con un gesto poco convencional. Según reveló La Gazzetta dello Sport, les entregó su tarjeta de crédito y les dijo: “Pueden usarla para lo que quieran y celebrar la victoria ante Serbia”.