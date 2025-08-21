Las lesiones y las bajas son parte del camino hacia el Eurobasket 2025. Muchos de los equipos que competirán en el torneo enfrentarán importantes ausencias que debilitan la calidad de sus plantillas. Letonia, por ejemplo, pierde a una de sus figuras justo antes de debutar como anfitriona, mientras que Baskonia se encuentra ante la necesidad de tomar decisiones sobre cómo afrontar esta situación.

Rodions Kurucs de Baskonia pasará por quirófano

Letonia ha confirmado que Rodions Kurucs no estará entre los doce jugadores convocados para el Eurobasket, debido a una lesión en el talón sufrida tras el Torneo Acrópolis en Atenas. Por su parte, Baskonia ha informado que el alero de Cesis, fichado el 9 de julio procedente de UCAM Murcia, será operado para tratar completamente la lesión.

Baja importante para uno de los anfitriones del Eurobasket 2025 que liderará Davis Bertans de BC Dubai y Kristaps Porzingis de Atlanta Hawks. “Desafortunadamente, Rodions Kurucs no continuará preparándose para el Eurobasket, ya que los representantes de Baskonia le han programado una operación para solucionar completamente una lesión en el talón”, informa LBS.

Se desconoce cuánto tiempo permanecerá fuera de las canchas el nuevo fichaje de Baskonia, equipo que ahora dirige Paolo Galbiati tras la salida de Pablo Laso. Kurucs se sumó a la plantilla durante la temporada baja junto a Clément Frisch, Matteo Spagnolo, Rafa Villar, Mamadi Diakite y Hamidou Diallo. La entidad deberá buscar una solución temporal a su ausencia, mientras que la limitación de contar con tres cupos extracomunitarios complica la planificación y la rotación del nuevo entrenador.

Plantilla Baskonia 2025-26