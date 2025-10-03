Hacía dos temporadas que el Barça Basket había incorporado al que en su momento fue una de las grandes estrellas incipientes de la NBA, Jabari Parker. A pesar de las dudas con su estado físico y el momento competitivamente negativo, el ala-pívot se ganó a la afición del FC Barcelona. Este verano, derivado de la política de recortes, salió del equipo. Sin embargo, los seguidores culés le siguen muy de cerca y, en una entrevista para Mundo Deportivo, ha vuelto a hablar sobre su antiguo conjunto.

El idilio Barça Basket y Jabari Parker no se rompe: “tal vez podría volver”

La relación entre el Barça Basket y Jabari Parker fue positiva desde el primer momento. De hecho, al ser preguntado por el idilio, lo tiene claro: “Nunca se rompió. Creo que todavía es fuerte”. También explicó el motivo de su salida: “Es solo que ahora necesito un cambio, necesitaba algo diferente“, pero tampoco se cierra puertas “solo tengo treinta años y, quién sabe, tal vez podría volver”.

Acord per a la rescissió del contracte de Jabari Parker.



Gràcies i molta sort, JP 💙❤️ pic.twitter.com/uoFnFjU9T6 — Barça Basket (@FCBbasket) June 23, 2025

A pesar de que Jabari Parker se muestra especialmente abierto para expresar sus sentimientos sobre el Barça Basket, no quiso polemizar. Cuando fue preguntado por los detalles más escabrosos de su salida, cerró el tema: “No puedo entrar en detalles sobre eso. Y si lo hiciera, mis palabras podían ser malinterpretadas”. Eso sí, esbozó alguna pista sobre las desavenencias: “Mi medio de vida estaba en juego”. Eso sí, con su actitud ‘polite’ que siempre le ha caracterizado: “No quiero arruinar el futuro de nadie y lo mismo para mí, no quiero que nadie juegue con mi futuro”.

¿FC Barcelona o Partizan Belgrado?

Ambos conjuntos vienen de temporadas lejos de los títulos. Cuando Jabari Parker es preguntado si los serbios tienen más posibilidades de ganar la Euroliga que el Barça Basket, rehúye el tema: “Yo no compararía los dos equipos“. Eso sí, se muestra autocrítico con su anterior etapa: “creo que en Barcelona solo pude mostrar una pequeña parte”. Además, dio alguna explicación sobre el pasado batacazo europeo: “porque jugamos fuera de casa (…) Si hubiéramos tenido un mejor inicio…”.

A pesar de que a nivel colectivo la estancia de Jabari Parker en el FC Barcelona no fuera especialmente prolífica, el jugador parece guardar un recuerdo bonito del Palau: “me encantará vivir de nuevo la experiencia, la oportunidad de poder volver a jugar en el Palau”. De hecho, según comenta, se le puede hacer cuesta arriba su regreso con otra camiseta: “es un sitio que todavía siento como mi casa y me puede doler“. Un idilio con el Barça Basket que no tiene mayor problema en admitir: Me encantan los aficionados, me encanta Barcelona, es un lugar que aprecio realmente”.