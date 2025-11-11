La profunda crisis que atraviesa el Barça Basket va a tener varios perjudicados, no solo Joan Peñarroya, que ha sido cesado de su puesto de entrenador. Jugadores que no estaban contando con minutos podrían salir con la llegada del nuevo técnico, que todo apunta a que será Xavi Pascual. El club está atento al mercado para reforzar la plantilla con fichajes y salidas clave, con el objetivo de que el equipo mejore sus resultados.

Miles Norris en el punto de mira del Barça Basket

Entre todo el terremoto en el Barça Basket, Miles Norris se encuentra en el punto de mira del club y de los aficionados tras un inicio de temporada discreto. El ala-pívot estadounidense, que apenas ha disputado 55 minutos en siete partidos de Euroliga y todavía no ha debutado en la Liga Endesa, podría abandonar el equipo en las próximas semanas. Su bajo impacto en la rotación y la limitación de plazas de extracomunitarios lo colocan como principal candidato a salir, mientras el club busca reestructurar la plantilla tras el cese de Joan Peñarroya.

Además, según apuntan varios medios catalanes, el Barça Basket ha decidido sondear el mercado en busca de un pívot que complemente a Jan Vesely. La falta de confianza en Willy Hernangómez y Youssoupha Fall acelera la necesidad de reforzar la pintura, aunque el margen económico es escaso. La salida de Norris podría liberar una ficha clave para un refuerzo que aporte solidez en el juego interior y reactive a un equipo en crisis de resultados.

En la NBA no entienden que Miles Norris esté en el foco del Barça Basket

En Estados Unidos sorprende que Miles Norris esté en el punto de mira del Barça Basket. En el entorno de la NBA no comprenden cómo un jugador con su potencial apenas ha tenido oportunidades en Europa, especialmente tras haber demostrado en la G-League ser un ala-pívot versátil, con buena mano exterior y capacidad para rebotear.

Varios técnicos que lo han dirigido, como Steve Klei, entrenador de los College Park Skyhawks, han salido en su defensa en un momento crítico para el jugador: “Miles tiene una ética de trabajo increíble, es un gran reboteador y un tirador fiable; no entiendo cómo puede estar al margen en un equipo de su nivel”.

La decepción es mayor al saber que el Barça Basket planea cortarlo sin haberle dado continuidad. Klei se ha mostrado reacio a esta decisión que podría tomar el club en los próximos días: “Con minutos reales en pista, puede convertirse en un jugador determinante; en Atlanta y Maine Celtics lo vimos crecer cada día”. El estadounidense tuvo un breve paso por los Boston Celtics y dejó buenas sensaciones en la G-League, donde promedió más de 12 puntos y 5 rebotes por partido.

Los partidos de Miles Norris con Barça Basket