El mercado de fichajes de la Euroliga de baloncesto sigue dejan noticias en lo que a movimientos se refiere. El nuevo formato con más partidos y más exigencia ha extendido el número de jugadores del roster. La incursión de dos potencias económicas como Dubai BC y Hapoel también ha acuciado el panorama. Por ello, el paradigma podría cambiar. Se verá si los Barça Basket, Olympiacos, Real Madrid… mantienen su estatus.

El ex de Barça Basket será el sustituto de Jaiteh en el mercado de fichajes de la Euroliga de baloncesto

El Barça Basket se encuentra en un periodo de transición. La era Jasikevicius finalizó y con ella Nikola Mirotic, Sertaç Sanli, Kyle Kuric, Corey Higgins y muchos más abandonaron la entidad, derivado de los recortes. Entre esta camada de jugadores, algunos continuaron sus carreras de la mano del entrenador lituano, como es el caso del turco en el Fenerbahce. No obstante, su falta de continuidad en la rotación presagiaban cambios en su futuro, Dubai BC aprovechó la oportunidad.

Una de las noticias del día en la Euroliga de baloncesto es el movimiento de Sertaç Sanli en el mercado de fichajes. Acorde a las informaciones emitidas por BasketNews, el interior otomano tiene todo preparado para ser nuevo jugador de Dubai BC. Mam Jaiteh era una de las grandes esperanzas de los de Emiratos Árabes, pero su lesión en el Aquiles ha llevado al cuadro a buscar alternativas para su posición de 5 y han escogido al antiguo jugador del Barça Basket.

Sertaç Sanli, un palmarés envidiable

El jugador que un día vistió la camiseta del Barça Basket no es especialmente vistoso. Sus carencias de movilidad y poco juego de pies hacen que muchos aficionados tengan reticencias hacia su estilo. El turco destaca por una excelente mano de 3 puntos y ser un jugador muy inteligente sin la pelota. A pesa de que cuenta con poca aceptación social, desde luego que es una pieza que parece estar tocada. Tanto en el FC Barcelona, como en Anadolu, como con Fenerbahce, ha ganado títulos de toda índole, dos euroligas incluidas. Con su selección, este verano, estuvo a un palmo de tocar el oro europeo. Eso sí, en muchas ocasiones, con una participación reducida.