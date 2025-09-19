A pocas semanas del arranque de la Euroliga, el Dubai BC se ha visto duramente golpeado por un contratiempo de gran magnitud que podría alterar por completo su planificación. La lesión de uno de sus jugadores clave deja en el aire la competitividad del equipo en la competición europea y abre la puerta a que la directiva se vea obligada a acudir al mercado en busca de un refuerzo de garantías que mantenga las aspiraciones del ambicioso proyecto.

Mam Jaiteh se rompe y Dubai BC tiembla antes del debut Euroliga

El Dubai BC ha sufrido un duro golpe en plena pretemporada con la grave lesión de Mam Jaiteh, uno de los fichajes estrella del verano. El pívot francés se ha roto el tendón de Aquiles durante el amistoso frente al CSKA de Moscú el pasado 18 de septiembre, lo que lo mantendrá fuera prácticamente toda la temporada.

Se trata de una baja especialmente dolorosa, ya que el jugador de 31 años había sido incorporado para liderar la pintura en la histórica primera participación del club en la Euroliga. Jaiteh llegó procedente del AS Mónaco, donde fue pieza clave en playoffs y brilló con actuaciones decisivas frente al Barça Basket y en la Final Four ante Olympiacos. Además, venía de firmar un sólido EuroBasket con Francia, con promedios de 8,2 puntos, 4,7 rebotes y 1,3 asistencias.

Las opciones de Dubai BC o acudir al mercado de fichajes

Dubai BC afronta un panorama complicado tras la lesión de Mam Jaiteh, pero aún cuenta con recursos internos para sostener su juego interior. El equipo cuenta en plantilla con pívots de nivel como Mfiondu Kabengele y Kenan Kamenjas, además de la opción de utilizar a Filip Petrusev en ese puesto de cinco, lo que permitiría mantener cierta solidez bajo los aros sin necesidad de movimientos inmediatos.

Sin embargo, la duración de la baja invita a la directiva a no descartar acudir al mercado de fichajes. Con la Euroliga a las puertas, el club valora reforzar la posición con un pívot experimentado que aporte garantías desde el primer momento y permita mantener las aspiraciones competitivas en su estreno en la máxima competición continental.

Plantilla Dubai BC 2025-26

Bases: Nate Mason, Tercera Ravena, McKinley Wright IV, Aleksa Avramovic, Kosta Kondic

Escoltas: Klemen Prepelic, Danilo Andjusic, Dzanan Musa

Aleros: Dwayne Bacon, Awudu Abass, Nemanja Dangubic, Justin Anderson

Ala-pívots: Davis Bertans, Filip Petrusev

Pívots: Kenan Kamenjas, Mam Jaiteh, Mfiondu Kabengele