Covirán Granada ha recibido la peor noticia posible a la vuelta de los entrenamientos tras las ventanas FIBA: Valtonen y Kljajic han regresado lesionados. El finlandés estaba siendo una pieza clave en el esquema en construcción de Ramón Díaz. Ante esta situación, y sumado a la crisis deportiva que atraviesa el equipo en la clasificación de la Liga Endesa, un viejo rival directo podría sumarse a la rotación rojinegra, aportando experiencia, tamaño y puntos desde fuera.

William Howard, refuerzo experimentado para un Covirán Granada necesitado

El club nazarí ha cerrado la incorporación de William Howard para reforzar un perímetro castigado por las lesiones. El alero francés, de 2,03 m y con amplia experiencia en la ACB y en competiciones europeas, llega como un movimiento urgente y estratégico en pleno tramo crítico de la temporada. Covirán Granada necesitaba piernas frescas, físico y capacidad para adaptarse al estilo planteado por Ramón Díaz, y Howard cumple ese triple perfil con creces.

La situación deportiva del equipo, que ocupa plazas de descenso, ya había generado dudas sobre la necesidad de incorporar refuerzos ante la falta de fondo de armario demostrada en las primeras jornadas de la Liga Endesa. A las puertas de la jornada 9 y con el equipo en descenso, ha llegado este primer fichaje para el Covirán Granada 25/26.

Un perfil versátil que puede cambiar la dinámica rojinegra

Con William Howard, Ramón Díaz incorpora un jugador con impacto inmediato, capaz de estabilizar la estructura del equipo y aportar experiencia en momentos de tensión. Howard ya conoce la liga y, sobre todo, sabe lo que es disputar cada partido como una final por la permanencia. En su última etapa en la Liga Endesa, defendiendo los colores de Bàsquet Girona, firmó 8,8 puntos, 2,8 rebotes y 1,6 asistencias en 16,8 minutos por encuentro, cifras que reflejan su capacidad para producir en poco tiempo, su eficiencia en el tiro y su polivalencia para adaptarse a distintos roles dentro del sistema. La llegada de Moncho Fernández al banquillo catalán limitó su continuidad en Girona.

Su principal fortaleza es el tiro exterior, complementado con buen tamaño y presencia física, lo que le convierte en un recurso útil para abrir el campo y generar espacios para sus compañeros. Además, cuenta con amplia experiencia en competiciones europeas de alto nivel, Euroliga, Eurocup y ACB con Joventut, lo que le aporta madurez y capacidad para rendir bajo presión. Aunque su rendimiento defensivo ha sido irregular y las lesiones han condicionado parte de su continuidad, su polivalencia ofensiva y experiencia lo convierten en un jugador muy válido para la situación que atraviesa Covirán Granada.

