Varios son los jugadores que llegan nuevos a la Liga Endesa en un mercado de ACB de lo más internacional, y uno de los nombres destacados ha sido un fichaje de BAXI Manresa que guarda una gran hazaña en la que superó a todo un cuatro veces campeón NBA como es Klay Thompson.

El día que Alfonso Plummer, fichaje de Baxi Manresa, superó a Klay Thompson

Marzo de 2020. Antes de que el mundo se parara debido a la pandemia del Covid-19, en la liga universitaria de los Estados Unidos, el hoy fichaje de Baxi Manresa, Alfonso Plummer, consiguió superar un récord que tenía en sus manos todo un campeón NBA como Klay Thompson.

Fue en un partido entre la universidad de Utah contra la de Oregon State, donde el escolta puertorriqueño anotó una cantidad total de 35 puntos, 12 de ellos triples, lo que supuso un récord de tiros de tres acertados en un solo encuentro.

Una hazaña que el jugador de Baxi Manresa recordó en abril en Backdoor podcast: “Era más joven entonces y tenía muchísimas emociones en la cabeza, aunque no ganamos. Aun así, fue un gran logro personal, porque trabajaba cada día para mejorar mi juego. Así que ver esos resultados me hizo sentir muy orgulloso de mí mismo. Recuerdo que me sentí muy feliz.”

De hecho, al ser preguntado en esta misma entrevista, Plummer no duda en escogerlo como uno de los mejores momentos de su carrera junto al título en el instituto y el campeonato de Universidad que ganó con Illinois.

Su camino hacia el éxito en Europa: de Ulm a Baxi Manresa

Al no obtener una oportunidad en NBA, Alfonso Plummer decidió poner rumbo a Europa y siempre tuvo claras las razones como comenta en el mencionado podcast: “Europa tiene un gran nivel de baloncesto, grandes equipos y culturas dondequiera que vayas. Y pensé: si no puedo llegar a la NBA ahora, quiero al menos jugar a un nivel real y competitivo”.

❤️ Marea vermella, os presentamos a vuestro nuevo miembro… ¡ALFONSO PLUMMER!



El puertorriqueño llega a la #LigaEndesa para desatar su arsenal ofensivo y hacer vibrar al Nou Congost 🔥



¿Está lista para disfrutar la familia de BAXI @BasquetManresa? 👀#MercadoACB | 📹 Eurocup pic.twitter.com/dtqijh9uei — Liga Endesa (@ACBCOM) August 15, 2025

“Europa es perfecta para mi estilo: les encantan los tiradores, los jugadores que abren la cancha y que obligan a la defensa a adaptarse. Por eso elegí Europa de inmediato”, expresaba el jugador que, tras destacar en la liga alemana con unos promedios de 11,2 puntos, con un 41 % en triples, 1,2 rebotes y 1 asistencia con Ratiopharm Ulm aterriza en Baxi Manresa.

Así queda la plantilla de BAXI Manresa 25-26

Bases : Hugo Benitez, Retin Obasohan, Dani Pérez

: Hugo Benitez, Retin Obasohan, Dani Pérez Escoltas : Alfonso Plummer, Agustín Ubal, Max Gaspà

: Alfonso Plummer, Agustín Ubal, Max Gaspà Aleros : Álex Reyes, Gustav Knudsen, Musa Sagnia

: Álex Reyes, Gustav Knudsen, Musa Sagnia Ala-pívots : Louis Olinde, Marcis Steinbergs

: Louis Olinde, Marcis Steinbergs Pívots: Grant Golden, Kaodirichi Akobundu-Ehiogu, Archange Izaw-Bolavie

Entrenador: Diego Ocampo