El mercado de fichajes Euroliga parece que podría dar otro empujón estas Navidades. En la competición hay varios combinados que, por diversos factores, necesitan fichajes para poder cumplir con las expectativas. Baskonia, Barça Basket, Olimpia Milano o Anadolu Efes son algunos de los que parecen tener una situación más acuciante.

Los equipos Euroliga que parecen más lanzados a por fichajes

Son varios los combinados que están dispuestos a reforzarse. Rumores los hay en todos los equipos, pero del dicho al hecho hay un paso. Partizan, supuestamente, seguía en busca de su enésimo interior, mientras que Olympiacos quería seguir apuntalando su perímetro. Tampoco se habla menos del escolta anotador que busca Real Madrid. Sin embargo, hay rosters con muchas más necesidades en esta Euroliga.

Baskonia y Galbiati, un revés tras otro les lleva al mercado

Baskonia ya hace tiempo que viene estando atento al mercado de fichajes en busca de un center. En este sentido, Serge Ibaka y David McCormack eran los dos nombres que parecían barajar en la dirección deportiva baskonista. A pesar de que ese fuera el objetivo, la posible marcha de Hamidou Diallo, al igual que sucedió con Samanic, ha agitado el avispero, ahora entre los exteriores. Los vitorianos necesitan moverse para no caer a lo más hondo en el casillero Euroliga

Anadolu Efes vive un momento de cambios

La destitución de Igor Kokoskov ha dejado al equipo en un impasse competitivo. Mientras buscan un sustituto, con Luca Bianchi como candidato favorito, también se mueven en busca de refuerzos. Los otomanos tienen numerosas bajas, de más y menos gravedad, y parece que están cerca de incorporar otro manejador a su perímetro. El jugador encima de la mesa es Saben Lee, que está en el alambre en un Olympiacos que viene haciendo cambios en su línea exterior.

Las peticiones de Xavi Pascual en el Barça Basket

Fue realmente sonado el requisito de Xavi Pascual para fichar por el Barça Basket. Los fichajes eran una de las líneas rojas que parece que no incumplirá el club. Las victorias y buenas sensaciones han apagado la rumorología, pero es poco probable que no se vayan a acometer llegadas. Por el momento, parece que Amar Alibegovic podría estar ya atado. No obstante, nadie descarta otro exterior, sobre todo tras ver la fragilidad física de un Laprovittola clave para que el cuadro carbura a nivel de generación en Euroliga.

Olimpia Milano también necesita reforzarse en el mercado de fichajes Euroliga

Los italianos están en una situación similar a otro cuadro Euroliga, Anadolu Efes. El adiós de Ettore Messina ha sido una de las últimas noticias en la entidad, pero es que la lesión de su reciente fichaje, Nate Sestina, también ha azotado al combinado italiano. Según ha informado el insider, Andrea Calzoni, la dirección deportiva está en busca de un perfil similar.

La Pallacanestro Olimpia Milano comunica di aver raggiunto un accordo con Nate Sestina, ala forte di 2.06, nato a St. Marys, Pennsylvania il 12 maggio 1997, proveniente dal Valencia Basket.



🇮🇹 Comunicato ufficiale 👉🏻 https://t.co/AA7WrcEr3M

🇬🇧 Official statement 👉🏻… pic.twitter.com/ZjjOMSomkq — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) October 20, 2025

Los perfiles en disputa en la Euroleague

Lo curioso de la situación es que hay varios jugadores que, aunque por el momento no hayan sonado para tal equipo, pueden ser solución para los problemas de combinados Euroliga que no son los que lo siguen. Si bien Efes sigue a Saben Lee, no es descabellado que un Barça o un Real Madrid pueda interponerse.

💣🚨Before Igor Kokoskov’s dismissal, Anadolu Efes and Olympiacos were in advanced talks for Saben Lee, I am told.



Now, the final decision will be up to the new head coach.



Anadolu Efes’ interest in Saben Lee was also confirmed by @IONIKOS1972🤝#EuroLeague #AnadoluEfes #Efes pic.twitter.com/z2s7tGKo2p — Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) December 2, 2025

De igual manera, podría suceder con el ala-pívot que busca Olimpia Milano, que podría entrometerse en la llegada de Alibegovic a Barcelona, sobre todo militando la liga italiana actualmente. Mucha incertidumbre en varias negociaciones y unos días clave en la Euroliga.