Varios equipos de Euroliga se encuentran en plena búsqueda de un base o pívot que refuerce sus plantillas y les permita mejorar su rendimiento. Olympiacos, que lleva semanas explorando el mercado, analiza con especial atención la opción de incorporar talento anotador procedente de la NBA para potenciar su roster y su perímetro. Los del Pireo, sextos en Europa con un balance de 8-5, podrían sumar a un base anotador proveniente de la NBA G League, según informan medios griegos.

Jamaree Bouyea es el objetivo de Olympiacos

La lesión para toda la temporada de Keenan Evans alteró los planes de Olympiacos, que contaban con su retorno y progresión para convertirlo en una pieza clave en la segunda mitad de la temporada 2025-26. Ante esta situación, el club ha comenzado a explorar el mercado en busca de refuerzos, con Jamaree Bouyea como su principal objetivo.

Formado en los Dons de San Francisco, la misma universidad de NCAA donde estudia durante este curso el canario Guillermo Díaz Graham, Jamaree Bouyea ha alternado desde 2022 entre la NBA y la G League. En la liga estadounidense ha disputado 19 partidos repartidos entre Miami Heat, Washington Wizards, Portland Trail Blazers y San Antonio Spurs, además de cinco encuentros la pasada temporada con los Milwaukee Bucks.

Desde su salida de la NCAA, Bouyea ha brillado especialmente en la NBA G League, promediando más de 15 puntos por partido en equipos como Sioux Falls, Rip City Remix, Austin Spurs y Wisconsin Herd. Esta temporada, en un encuentro con los Valley Suns, llegó a anotar 21 puntos, además de aportar cinco rebotes y tres asistencias. Su nombre ha sonado desde hace meses como candidato a dar el salto a la Euroliga, y Olympiacos lo tiene en su radar para un posible fichaje futuro.

Malachi Flynn sigue como plan B

La lesión de Keenan Evans y la incertidumbre sobre el futuro de Saben Lee abren la puerta a la llegada de un nuevo jugador de backcourt al esquema de Bartzokas. Malachi Flynn, uno de los objetivos de Olympiacos, disputó su último partido el 22 de noviembre ante Trabzonspor, sumando 14 puntos y 12 asistencias y destacándose como pieza clave de Bahcesehir en Turquía. El exjugador de los Cougars de Washington State promedia en Europa 17.9 puntos, 3.5 rebotes y 4.5 asistencias por partido.