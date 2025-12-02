La temporada 2025‑26 de la Liga Endesa sigue moviéndose a gran ritmo. Tras el primer parón por ventanas FIBA, todos los equipos miran ya a sus respectivos compromisos del fin de semana para intentar volver a la competición nacional con victoria y acercarse a los objetivos más a corto plazo. Hay algunos equipos que han tenido que centrar sus esfuerzos también en otros aspectos; el teléfono, las conversaciones, el mercado. 3 nombres marcan la agenda de la Liga Endesa de esta semana.

Decepción por ilusión: Chase Audige, nuevo fichaje de Unicaja. ¿Sale Castañeda?

Chase Audige ha firmado con Unicaja. Era un secreto a voces, pero Ibon Navarro podrá contar con él desde el primer encuentro después de la ventanas FIBA. El timming es inmejorable, esta incorporación llega justo unos días después de un polémico tweet de Castañeda, que realizó un gran partido con su selección y aprovechó para dejar un mensaje fácil de malinterpretar.

🤨🤣 — Xavier Castañeda (@castaneda_x) November 30, 2025

Todo apunta a que Castañeda va a salir en las próximas horas. Con Audige, Málaga e Ibon consiguen energía y impacto directo en ambos lados de la cancha, para intentar recuperar esa ilusión que parece haberse perdido en el Carpena tras un inicio algo flojo de los suyos.

Una segunda vida para Ethan Happ: Aterriza en un Burgos necesitado

Burgos ha hecho oficial el fichaje de Ethan Happ. Tras un año prácticamente en blanco, el pívot macedonio se ha recuperado de su lesión, se ha desvinculado de Valencia Basket y ahora está preparado para intentar igualar su mejor versión, antes de llegar a las órdenes de Pedro Martínez.

PROTAGONISTAS | Ethan Happ, un refuerzo de nivel para el juego interior



➡️ El pívot estadounidense, con pasaporte macedonio, se incorpora al Recoletas Salud San Pablo Burgos para la temporada de @ACBCOM



📝 https://t.co/OWb2M4ZLcw#BienvenidoHapp 💙 pic.twitter.com/PTNtJZvLVD — Recoletas Salud San Pablo Burgos (@SanPabloBurgos) December 2, 2025

Llega a un San Pablo Burgos extremadamente necesitado. Últimos en la ACB, en Burgos estarán contentos y convencidos de que pueden mejorar su posición en la clasificación si la versión de Happ se acerca a la que vimos en Breogan o Gran Canaria, donde promedió más de 12 puntos por partido. Happ llega a una ciudad con muchas ganas de ACB, pero que no ha empezado de la mejor manera. El duelo de este fin de semana puede ser el último de su entrenador, Burno Savignani.

Más dudas se ciernen sobre Baskonia: Hamidou Diallo apunta a China

Los últimos años en Baskonia parecen el cuento de nunca acabar. Tras los fichajes este verano de Galbiati y Xevi Pujol en la dirección deportiva la suerte en Vitoria parece no haber cambiado. Los resultados no están siendo los mejores, están lejos de las posiciones de play-in en Euroliga, han tenido un inicio con dudas en la Liga Endesa y lesiones importantes de Forrest y Howard. La configuración de plantilla parece no acertar con el pívot. Ahora, hace falta sumarle un rumor que a cada momento esta más cerca de hacerse oficial: Hamidou Diallo ha recibido una oferta irrechazable economicamente, tanto para el jugador como para el club.

Hamidou Diallo recibe una suculenta oferta de China para abandonar el Baskonia https://t.co/WwOdaqxUjJhttps://t.co/WwOdaqxUjJ — El Correo Álava (@elcorreo_alava) December 1, 2025

Hamidou Diallo promedia esta temporada 12 puntos y 4,5 – 5,4 rebotes por partido entre EuroLeague y Liga ACB, aportando también cerca de 2 asistencias y 12,4 de valoración en Europa. Su físico y versatilidad lo convierten en una pieza clave para Galbiati, ofreciendo defensa, energía y capacidad de finalización en transición. En un equipo necesitado de victorias, la baja de una pieza clave y el consiguiente tiempo de adaptación de su relevo complican el panorama de un proyecto que ya lleva muchos contratiempos a sus espaldas.