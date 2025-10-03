La Euroliga ya ha dado inicio con una doble jornada de mucho nivel y de igualdad máxima entre todos los equipos, dejando partidos vibrantes y con varias plantillas candidatas al título. No obstante, aunque la ‘naranja’ ya está en marcha, las direcciones deportivas continúan trabajando en el mercado con operaciones de salida, fichajes y renovaciones que cabe destacar.

Donatas Motiejunas llega cedido al Estrella Roja

El Estrella Roja, golpeado por una larga lista de bajas, se ha movido rápido en el mercado para cubrir la ausencia de Jasiel Rivero. Según adelantó Sport Klub y ha confirmado el club, el pívot lituano Donatas Motiejunas llega cedido desde el AS Mónaco con un contrato de tres meses, aportando experiencia y centímetros a la pintura del conjunto serbio.

Motiejunas, número 20 del Draft NBA en 2011, disputó cuatro temporadas en la liga estadounidense, donde brilló especialmente en 2014-15 con promedios de 12 puntos y casi seis rebotes. Tras pasar por Nueva Orleans, San Antonio y la liga china, recaló en el AS Mónaco en 2021. El pasado curso en Euroliga firmó 6,4 puntos y 3,1 rebotes en 29 encuentros.

Mikka Muurinen y la NCAA: un plan de futuro después de la Euroliga

El joven talento finlandés Mikka Muurinen, considerado una de las joyas emergentes del baloncesto europeo, sorprendió al firmar un contrato de tres temporadas con el Partizan. En un escenario donde la NCAA ofrece cifras récord a adolescentes, su elección de dar el salto a Belgrado ha sido recibida con sorpresa en el panorama internacional.

En declaraciones a la cadena finlandesa Yle, Muurinen explicó que su sueño de niño siempre fue jugar ante aficiones apasionadas de Serbia, Grecia y Turquía, aunque no esconde que su plan pasa por la NCAA en 2026-27 y posteriormente el draft de la NBA en 2027. El ala finlandés aclaró que su paso por Serbia es una escala en su desarrollo: “Sigo con el mismo objetivo: universidad y draft. Serbia es solo una parada en el camino”.

El Barça Basket no fichará por Juan Núñez

El Barça ha confirmado que no acudirá al mercado para reemplazar a Juan Núñez, cuya lesión lo mantendrá fuera de las canchas durante seis meses. La decisión, que deja a Joan Peñarroya con una rotación más corta de la prevista, ha generado inquietud en el entorno blaugrana, ya que el base estaba llamado a ser una pieza clave esta temporada. Pese a ello, el técnico confía en que el grupo pueda sobreponerse al contratiempo y mejorar su nivel competitivo en los próximos compromisos.