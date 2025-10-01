El Barça Basket ha comenzado la Euroliga con el pie torcido. El conjunto azulgrana cayó con claridad en su debut europeo ante el Hapoel Tel Aviv (103-87), un golpe deportivo que llega acompañado de malas noticias en el apartado físico. El club ha confirmado nuevos problemas de lesiones en la plantilla, lo que agrava la situación en este inicio de curso y complica los planes de Joan Peñarroya para enderezar el rumbo cuanto antes.

Juan Núñez estará de baja seis meses con el Barça Basket

El Barça Basket ha comunicado que Juan Núñez deberá permanecer unos seis meses de baja tras pasar nuevamente por el quirófano. El base azulgrana fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha, en la que se le extrajo un quiste meniscal y se reforzaron los puntos de sutura practicados en la primera operación realizada en marzo.

El contratiempo supone un golpe duro tanto para el jugador como para el equipo. Núñez había regresado en verano con la intención de consolidarse como pieza importante en la rotación de Joan Peñarroya, pero ahora se perderá buena parte de la temporada. Su ausencia reduce las opciones del técnico en la dirección de juego y plantea un escenario complicado en una temporada que se presenta especialmente exigente.

La decisión del Barça Basket con el mercado de fichajes

En este contexto, tal y como ha informado Sport, la dirección deportiva del Barça Basket ha optado por no acudir al mercado en busca de un recambio para Juan Núñez. Joan Peñarroya deberá gestionar la rotación con los trece jugadores disponibles y, llegado el caso, echar mano de la cantera para reforzar la dirección de juego.

La decisión no es casual. La sección de baloncesto arrastra un recorte presupuestario significativo respecto a temporadas anteriores y las limitaciones en la masa salarial impiden movimientos de calado. Desde la directiva se insiste en que no se contempla ampliar el gasto durante el curso, incluso en situaciones adversas como la lesión de un jugador importante.

Las fechas clave que se perderá Juan Núñez con el Barça Basket

Según el parte médico del Barça Basket, Juan Núñez estará apartado de las pistas durante unos seis meses, lo que le hará perderse prácticamente toda la fase regular de la Euroliga, además de la Copa ACB y gran parte de la Liga Endesa. Si los plazos de recuperación se cumplen, el base azulgrana solo podría reaparecer a principios de abril, justo en el tramo decisivo de la temporada.