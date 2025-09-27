El Barça Basket ha estado lejos de acabar bien la fase preparatoria de esta temporada ACB. Con la Euroliga ya a la vuelta de la esquina, los culés volvieron a caer en pretemporada, después de la debacle frente a Joventut. Los nuevos fichajes, a excepción de Will Clyburn, Shengelia, Juani Marcos, Myles Cale… Tuvieron participación. Entre ellos, el gran drama del encuentro.

El Barça Basket pierde el encuentro con remontada y no es la peor noticia del día

El conjunto azulgrana, al igual que sucedió con la Lliga Catalana, no pudo alzar el Trofeo Ciudad de Lleida, que se lo quedaron los anfitriones. La remontada del equipo de Gerard Encuentra volvió a mostrar las costuras de este Barça Basket. Con todo y con ello, la peor de las noticias durante el encuentro fue la que dejó Juani Marcos. De nuevo, Peñarroya, vuelve a vérselas con los fantasmas del pasado.

Tres minutos de partido para el jugador fueron los que hicieron falta para que Juani Marcos cayera lesionado. El playmaker argentino tuvo una torcedura de tobillo que le impidió jugar gran parte del duelo. A pesar de que no parece un problema físico especialmente grave, en una semana en la que la noticia de Juan Núñez ha sido el tema más hablado en Barcelona, los problemas se acumulan para Joan Peñarroya.

Fantasmas del pasado para Joan Peñarroya con la baja de Juani Marcos

Se desconocen los plazos de recuperación de Juani Marcos. Eso sí, a menos de 3 días del primer partido de Euroliga y a una semana del primero de Liga Endesa contra todo un Valencia Basket, la preocupación es máxima. Ya la pasada campaña la posición de base fue el caballo de batalla de Joan Peñarroya y esta empieza de igual manera. A pesar de haber sumado un efectivo, la situación es bastante similar.

La grave lesión de Juan Núñez le tendrá bastante tiempo alejado de las pistas. Por su lado, está por ver el alcance de la de Juani Marcos. Eso convierte, de nuevo, al veterano Satoransky en el único base puro de la plantilla para estos encuentros. Esta campaña, al menos, ha ganado un comodín con Nico Laprovittola. No obstante, la carga de subir balón para un jugador que viene de una rotura de cruzado no parece la mejor opción a largo plazo. Por su parte, su otro as en la manga, Brizuela, también se encuentra saliendo de dolencias físicas.