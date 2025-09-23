Entre todos los jugadores que han formado parte del Barça Basket en los últimos años, hay uno que ha sorprendido a todos al dar un giro inesperado en su vida personal y profesional. Tras su paso por las pistas, donde no logró consolidarse como se esperaba en el conjunto azulgrana, decidió explorar su faceta artística y adentrarse en el mundo de la música, convirtiéndose en un invitado destacado en un festival latino de gran prestigio internacional.

Carlos Arroyo: del Barça Basket a referente en la música latina

Tras anunciar su retirada profesional, Carlos Arroyo ha encontrado un nuevo estilo de vida en la música latina. El exjugador de la NBA y Barça Basket, conocido por su paso por equipos como los Boston Celtics y Miami Heat, ha lanzado recientemente un videoclip llamado “Morena”, una colaboración con Nicky Jam y la joven promesa urbana Jeon, y que combina ritmos de reggaeton y dembow.

El video de “Morena” muestra a Carlos Arroyo junto a sus amigos rodeado de luces de neón, coches de alta gama y bailarines. Su incursión en la música no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que también lo posiciona como un referente en la intersección entre deporte y entretenimiento.

Además, Arroyo ha sido confirmado como invitado destacado en la Semana Billboard de la Música Latina 2025, uno de los eventos más reconocidos a nivel global, donde se reunirán artistas de renombre y emergentes de toda Latinoamérica. Su participación confirma que el ex de Barça Basket continúa ganándose un lugar en la música latina contemporánea.

¿Por qué Carlos Arroyo es uno de los fichajes decepción de Barça Basket?

Carlos Arroyo aterrizó en el Barça Basket durante el verano de 2015 como una de las grandes apuestas de esa temporada. Con 35 años y casi 600 partidos de experiencia en la NBA, se esperaba que el base aportara liderazgo y bagaje internacional al equipo azulgrana. Sin embargo, su desempeño estuvo lejos de lo esperado: en ACB apenas promedió 6 puntos por partido en 25 encuentros y solo jugó 15 minutos de media en 22 partidos de Euroliga, muy por debajo del impacto que se había proyectado.

Su único año en el club estuvo marcado por problemas físicos y una relación tensa con el entrenador Xavi Pascual, a quien llegó a criticar públicamente por la falta de oportunidades en la pista. La combinación de lesiones, escasos minutos y bajo rendimiento convirtieron su fichaje en uno de los más decepcionantes de aquel verano y de la última década. Tras su salida del Barça, Arroyo regresó a Puerto Rico, donde continuó su carrera con Cariduros de Fajardo y Leones de Ponce.

Otros fichajes fallidos en Barça Basket