¿Es este el curso más exigente de la última década en Euroliga? Esa es la gran incógnita que mantiene en vilo al baloncesto europeo, con veinte clubes compitiendo y proyectos ambiciosos apuntando a la Final Four de Atenas en mayo de 2026. Entre ellos destaca Dubai Basketball, un equipo diseñado para hacer historia en su debut europeo, con Dzanan Musa como fichaje estrella y un ex Barça que llega con toda la fuerza para liderar el sistema de Golemac.

Justin Anderson, del Barça a Dubai

El alero de Montross decidió poner fin a su etapa en la Liga Endesa para embarcarse en la aventura de Dubai Basketball, formando un tándem de lujo junto a Dzanan Musa. Deja atrás experiencias en Río Breogán, Valencia y Barça Basket, así como 257 partidos en la NBA con Mavericks, 76ers, Hawks, Nets, Cavaliers y Pacers, tras ser elegido en el puesto 21 del Draft de 2015 desde Virginia.

Ahora se une a Dubai Basketball, un equipo debutante en Euroliga dirigido por Jurica Golemac, con un posible quinteto titular compuesto por McKinley Wright IV, Dzanan Musa, Justin Anderson, Filip Petrusev y Mfiondu Kabengele, pero aún sin un referente consolidado como Kenan Kamenjaš o la experiencia de Davis Bertans y Klemen Prepelic.

Dubai Basketball debutará en Euroliga ante Partizan en el Coca Cola Arena, con la ambición de avanzar lo más lejos posible en su primera temporada en la máxima competición continental. Esta campaña se perfila como la más importante en la historia del club, y Justin Anderson se presenta como uno de los fichajes clave, aportando experiencia tanto en la NBA como en Euroliga.

“Dubai es el club idóneo para demostrar todo mi potencial”

Justin Anderson promedió 8.1 puntos y 2.5 rebotes en 30 partidos de Liga Endesa con el Barça Basket, bajando a 7.1 puntos y 2.8 rebotes en 37 de Euroliga. Ahora llega a una nueva etapa a sus 31 años y considera que fichar por Dubai es el mejor paso a realizar en estos momentos de su carrera: “Solo soy un veterano apasionado y trabajador. Hambriento de probarme a mí mismo. Pero va con el equipo; no es solo para demostrar quién soy, sino quién soy para el equipo. Este es un buen club para poder mostrar eso.”

Conocido por su energía y juego bidireccional, Justin Anderson explica que es una importante oportunidad y es clave la ambición que tiene Dubai por llegar lejos en Euroliga. “Esta es una gran oportunidad para ayudar a este club a alcanzar los objetivos que quieren cumplir. Desde el GM hasta los entrenadores, todos están a bordo para hacer lo que sea necesario para ganar. Hemos añadido talento a nivel de Euroliga y NBA a un núcleo fuerte, y esta lista está lista para dar el siguiente paso.”