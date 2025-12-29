Los movimientos no dejan de sucederse en el mercado de fichajes Euroliga. Uno de los equipos que parecía estar más activo tanto en el apartado de salidas, como de llegadas, era Olympiacos. Reforzar la posición de base, reemplazar la lesión de Keenan Evans y suplir a un Saben Lee, que no acaba de dar el nivel, eran las asignaturas pendientes.

De Olympiacos a Anadolu Efes y una nueva oportunidad de tirar la puerta de la Euroliga abajo

Los manejadores que tiene en su roster Olympiacos son de un altísimo nivel. En parte por ello, en parte por el perfil de jugador que es, Saben Lee no ha acabado de encajar en Grecia. El talento del escolta es innegable y en fogonazos así lo ha mostrado. De hecho, antes de recalar en la Euroliga en Maccabi, venía dejando unos guarismos superlativos. Por este motivo, su marcha estaba en boca de todos. No es de extrañar que, por tanto, un equipo en reconstrucción que acaba de sumar a Pablo Laso a filas, estuviese atento.

Acorde a las informaciones del prestigioso insider del mercado de fichajes Euroliga, Donatas Urbonas, Saben Lee será nuevo jugador del Anadolu Efes de Pablo Laso. El escolta pondrá con ello fin a uno de los culebrones del año. Hasta la fecha, su posible adiós se vinculó con un movimiento a equipos como Real Madrid o Barça, al mismo tiempo que avivó especulaciones con Malachi Flynn o Trent Frazier.

El contexto de Anadolu Efes es perfecto para Saben Lee

Los factores que hacen que un jugador se aclimate a un vestuario Euroliga son infinitos. Lograr dominar el idioma, las relaciones personales, la cultura del lugar… son casi tan importantes como la asimilación de la táctica. Sin embargo, en este caso, todo lo relativo al basket, presagia un movimiento fructífero tanto para Saben Lee, como para el club otomano.

Olympiacos guard Saben Lee is finalizing a transfer to Anadolu Efes, sources confirmed.



Anadolu Efes es un equipo que juega ciertamente anárquico. Además, ya desde la época de Ergin Ataman, el bloqueo directo para elegir defensor débil y atacarle en 1×1 es el ABC de su juego. En el plantel hay jugadores muy capaces en esas labores, como Beaubois y Larkin. Sin embargo, los problemas físicos constantes entre sus ‘pequeños’ han llevado a los turcos a moverse en el mercado y Saben Lee encaja como un guante, más con un entrenador del perfil de Pablo Laso.