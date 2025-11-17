La paciencia en el Real Madrid se empieza a agotar con el proyecto de Scariolo y el equipo necesita reaccionar ya y conseguir resultados de una vez. Por delante en el calendario tan exigente con la ACB y la Euroliga, el equipo madridista tiene un enfrentamiento europeo muy complicado contra el equipo sorpresa de la competición, que sigue imparable y que tiene una fortaleza que los blancos deberán controlar si quieren vencer.

La fortaleza de Zalgiris en los tableros que hace temblar al Real Madrid

El Zalgiris Kaunas ha demostrado ser uno de los equipos más sólidos en defensa de la Euroliga, con la mejor valoración defensiva de toda la competición en estas primeras once jornadas. En sus últimos tres partidos, el conjunto lituano dominó con creces los tableros, como por ejemplo ante el Valencia Basket, donde un 41-32 en rebotes sentenció el encuentro para los de Masiulis.

El dominio en la pintura de Zalgiris deberá ser uno de los problemas a tener en cuenta para el Real Madrid, que supondrá un reto mantener el nivel de rebotes ofensivos y defensivos de los lituanos, y limitar esas transiciones rápidas que comandan jugadores decisivos en este apartado como Sylvain Francisco o Nigel Williams-Goss.

Los estados de forma que sufrirá el Real Madrid en un mal momento

El Real Madrid atraviesa un momento de frustración tanto para los jugadores como para la afición. La falta de un estilo de juego definido se refleja en los resultados: actualmente son undécimos en la Euroliga con un balance negativo de 5-6. Los pitos ya han aparecido en el Movistar Arena, dejando claro que la paciencia se agota y que el equipo necesita recuperar ritmo y claridad en ataque para volver a ser competitivo. Su próximo rival quizás sea el peor, pero juegan en casa y ahí el equipo madridista suele cumplir.

El Zalgiris Kaunas llega como un rival peligroso gracias a que sus jugadores clave están en un buen momento de forma. Sylvain Francisco, MVP de la Euroliga en el mes de octubre, promedia 14,9 puntos y 6,6 asistencias por partido, liderando el juego ofensivo del equipo. Moses Wright, uno de los principales referentes del juego interior, con 12,6 puntos y 6,4 rebotes por encuentro, además de un 63% en tiros de campo, muestra su eficacia en ambos lados del balón. Por último, Azuolas Tubelis aporta 4,1 rebotes y un 59% en tiros de campo, lo que lo convierte en una amenaza constante para cualquier rival en el perímetro.

¿Cuándo y dónde ver el Real Madrid vs Zalgiris de Euroliga?

El Real Madrid se enfrenta este jueves a las 20:45 horas al Zalgiris Kaunas en la duodécima jornada de la Euroliga en el Movistar Arena. El encuentro se podrá seguir a través de Movistar Plus, por el canal Vamos, que tiene los derechos de la competición en España.