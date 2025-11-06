Valencia Basket no quiere bajarse de los puestos de playoffs y su próximo reto es el más complicado de la Euroliga hasta el momento. Los de Pedro Martínez, que acumulan tres victorias seguidas en la competición europea, visitan al Zalgiris Kaunas, el líder de la clasificación con un balance de 6-2. Además del buen inicio de los lituanos, hay datos que asustan y que ponen en apuros a los ‘taronja’ de cara a su siguiente rival en Europa.

Zalgiris: un arma letal para Valencia Basket en Euroliga

El liderato de Zalgiris Kaunas no es cuestión de suerte, sino de un conjunto trabajado que domina todas las facetas del juego. En estas jornadas iniciales de la Euroliga, el cuadro lituano encabeza las principales estadísticas ofensivas y defensivas, mostrándose como el equipo más eficaz de toda la competición, superando al Valencia Basket en porcentajes de puntos anotados.

Siendo estrictamente minucioso con los datos y comparándolos con Valencia Basket, Zalgiris Kaunas registra un mejor porcentaje de tiros de campo (59%) y de triples (42,9%), además de ser el equipo con la mayor eficacia ofensiva (1,21). En el plano defensivo, el equipo lituano también impone su autoridad: recibe menos puntos (76,1), concede menos valoración a sus rivales (79,4) y limita las asistencias del adversario (15,4), logrando la mejor eficiencia defensiva de toda la competición (1,08).

Esta combinación de ataque y defensa hace que los lituanos sean el equipo más equilibrado de la Euroliga, con la mayor diferencia promedio de victoria (11,1) y destacando además en recuperación de balones, porcentaje de posesiones recuperadas y control de pérdidas.

El mejor Valencia Basket de la historia para seguir en racha en Euroliga

A pesar de los impresionantes datos de Zalgiris Kaunas, el Valencia Basket llega en un momento de forma excepcional y con un inicio de temporada histórico para la entidad. El equipo de Pedro Martínez suma un balance de 10 victorias y solo 3 derrotas entre ACB y Euroliga, consolidando el mejor arranque del club combinando ambas competiciones. Los ‘taronja’ lideran la Liga Endesa en solitario y se mantienen como el mejor equipo español en Europa hasta la fecha.

Además, Valencia Basket ha logrado ensamblar con éxito todas las piezas del puzzle, y los nuevos fichajes están aportando desde el primer día. Otros refuerzos, como Yankuba Sima, podrían entrar próximamente en la convocatoria para Kaunas y demostrar su valía. Este gran comienzo también se refleja en la asistencia al Roig Arena, con una media histórica de 12.595 espectadores en las primeras semanas de la temporada.

¿Cuándo y dónde ver el Zalgiris Kaunas vs Valencia Basket de Euroliga?

Zalgiris Kaunas y Valencia Basket se verán las caras en la jornada 9 de la Euroliga este próximo viernes 7 de noviembre. El encuentro, que se disputará a las 19:00 horas, se jugarña en el Žalgirio Arena de Kaunas. La retransmisión televisiva correrá a cargo de Movistar Plus, que se emitirá por el canal M+ Deportes 3 (65).