El Real Madrid atraviesa un momento de reflexión y estudio en su planificación deportiva. Tras su última victoria en la Liga Endesa, el conjunto blanco analiza los próximos pasos para mantener el equilibrio de una plantilla exigida por el calendario nacional y europeo. Tras la marcha de Bruno Fernando, el club estudia posibles movimientos en el mercado para reforzar una posición clave que se ha visto debilitada.

El Real Madrid busca pívot en el mercado y Scariolo lo deja en manos del club

En la última victoria del Real Madrid en ACB ante BAXI Manresa, Sergio Scariolo reconoció en la rueda de prensa que el equipo necesita un pívot tras la salida de Bruno Fernando al Partizan de Belgrado. Sin embargo, el técnico italiano no quiere precipitarse en el mercado y deja en manos de la dirección deportiva la elección del fichaje idóneo para la plantilla: “Ahora mismo estamos así y seguiremos así los próximos partidos. Mi opinión la daré, pero las decisiones las tomará la entidad”.

Aunque el club hará un fichaje en las próximas semanas para cubrir la vacante de Bruno Fernando y fortalecer la pintura madridista, Scariolo quiso dar un mensaje de confianza a sus interiores de cara a los próximos encuentros, con una doble jornada de Euroliga de por medio: “Usman es un jugador muy joven, con más minutos tiene más oportunidades y las está aprovechando. Contamos también con Izan y Trey Lyles, que pueden ayudar en esa posición. Confío en ellos”.

Las opciones que maneja el Real Madrid en el mercado de fichajes

A pesar de que el Real Madrid podría ser competitivo en ACB con la rotación que tiene en el juego interior, la plantilla necesita un refuerzo para compaginar el calendario tan exigente que supone ser un equipo Euroliga, y uno de los candidatos al título. En ese contexto, el club ya baraja varias opciones que podrían encajar en el estilo de juego de Sergio Scariolo. Estos son los nombres que se han publicado en las últimas semanas:

Precious Achiuwa: el exjugador de los Miami Heat es la opción más atractiva por su potencia física y versatilidad, aunque también la más complicada, ya que tiene ofertas en la NBA y del Dubai BC.

Mo Bamba: pívot marfileño con experiencia en la liga estadounidense, destaca por su envergadura y capacidad intimidatoria en la pintura. Su llegada se ha visto dificultada en las últimas horas ya que estará en el training camp de los Salt Lake City Stars, equipo de la G-League.

Alex Len: internacional ucraniano, con perfil más defensivo y gran dominio del rebote. Es la opción más lógica al conocer a Scariolo de su etapa en los Toronto Raptors.

Skal Labissière: jugador haitiano con buena mano exterior y movilidad para abrir el campo, un interior más moderno.

Como apunte importante a tener en cuenta respecto al fichaje que pueda hacer el Real Madrid, todos los nombres que están encima de la mesa de la dirección deportiva madridista cuentan con pasaporte comunitario gracias al acuerdo Cotonou, lo que facilita sus respectivas incorporaciones.

¿Cuál sería el mejor fichaje para el Real Madrid?

De las opciones que maneja el Real Madrid, Precious Achiuwa parece la más adecuada para reforzar el juego interior por su fortaleza física e intimidación, cualidades que encajan perfectamente en el sistema de Sergio Scariolo y que recuerdan a las de Bruno Fernando. Además, podría ser un complemento ideal para Edy Tavares, aportando variantes tácticas junto a jugadores como Garuba o Lyles. Sin embargo, su fichaje resulta complicado debido a las ofertas que maneja, por lo que el club podría optar por una alternativa más realista como Alex Len, un pívot sólido y experimentado que ya trabajó con Scariolo en Toronto, lo que facilitaría notablemente su adaptación.