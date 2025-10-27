El Real Madrid quiere superar sus problemas lejos del Movistar Arena y la próxima parada será contra uno de los huesos más duros de roer de la competición, el Bayern Múnich. Entre lo más destacado del partido llama la atención la presencia de un exmadridista que se volverá a ver las caras con sus antiguos compañeros, después de un paso por la casa blanca bastante decepcionante.

Xavier Rathan-Mayes con polémica en el Bayern Múnich

Durante el partido de Copa entre el Bayern Múnich y los Leones de Braunschweig, disputado la semana pasada, se vivió un momento tenso entre el entrenador Gordon Herbert y el exjugador de Real Madrid Xavier Rathan-Mayes. En mitad del segundo cuarto, Herbert se acercó al banquillo y comenzó a gritarle al escolta canadiense visiblemente enfadado, gesticulando de forma airada.

La escena, que sorprendió al público, obligó al capitán del equipo, Vladimir Lucic, a intervenir para calmar la situación. Aunque no trascendieron los motivos exactos de la discusión, todo apunta a un desacuerdo puntual sobre una jugada o actitud durante el partido.

La tensión no pasó a mayores, y compañeros como Andi Obst intentaron tranquilizar a Rathan-Mayes. La relación entre ambos no es mala, como así han corroborado los dos protagonistas públicamente, y el incidente parece haber sido un momento puntual del partido copero.

La importancia de Xavier Rathan-Mayes en el Bayern Múnich tras Real Madrid

Xavier Rathan-Mayes se ha convertido en una pieza fundamental del Bayern Múnich esta temporada. Tras una etapa decepcionante en el Real Madrid, el escolta canadiense ha recuperado su mejor versión y se ha consolidado como uno de los líderes ofensivos del conjunto bávaro. Su momento actual le lleva a ser una de las grandes revelaciones de la Euroliga en las primeras jornadas disputadas, promediando 7 puntos, 2,3 rebotes y 2,7 asistencias por partido.

Desde el punto de vista táctico, la presencia de Rathan-Mayes ha transformado la estructura ofensiva del Bayern Múnich. Su polivalencia y capacidad para alternar entre base y escolta permite a Gordon Herbert disponer de un generador constante de juego, capaz de crear ventajas desde el pick and roll o atacar en transición; lo que despista a las defensas rivales. Ese rol de exterior tirador, que es por lo que fichó el Real Madrid, se está viendo en esta nueva versión del canadiense en el cuadro alemán.

¿Cuándo y dónde ver el Bayern Múnich vs Real Madrid de Euroliga?

El partido de Euroliga entre Bayern Múnich y Real Madrid Baloncesto se disputará este martes a las 20:00 en el SAP Garden. Los aficionados podrán seguir el encuentro en directo a través de Movistar+ Deportes, plataforma que contiene los derechos de la competición. Además del debut de Spencer Dinwiddie con el Bayern, el duelo tendrá el interés especial por ver a Xavier Rathan-Mayes enfrentarse a su exequipo.