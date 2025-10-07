Jugar en el Real Madrid Baloncesto no es algo sencillo. La exigencia de la doble competición, Euroliga y ACB, la presión social y mediática o la competencia dentro del vestuario, hace que solo los mejores se adapten a un entorno tan particular. Este verano han salido tras brillar en el equipo blanco, como Dzanan Musa, y otros, como Serge Ibaka o Xavier Rathan-Mayes, totalmente al contrario.

Dzanan Musa, aún más líder en Dubai BC tras el último contratiempo

Dzanan Musa ya ha explicado en varias ocasiones que su gran motivación para recalar en Dubai BC fue que quería ser el líder de un proyecto Euroliga. La lesión del otro gran jugador del perímetro del cuadro de Emiratos Árabes, Aleksa Avramovic, que ha sufrido una lesión en la rodilla, ha conseguido darle más protagonismo aún si cabe a Musa.

If it’s near the rim, Kabengele’s already up there waiting ⬆️🔥 pic.twitter.com/PMPtpX8lgs — Dubai Basketball (@dubaibasket) October 1, 2025

Por el momento, Dubai BC deja un 1-1 en el casillero de victoria en Euroliga. El rookie de la competición no pudo vencer a AS Monaco, pero sí a Partizan Belgrado. En ambos encuentros, el que ya fuera estrella en el Real Madrid, Dzanan Musa tuvo una participación destacada, aunque menos notoria que Bertans frente a Partizan y que Petrusev contra Mónaco. Sin embargo, el ex madridista que sí que se erige sobre sus compañeros es Xavier Rathan-Mayes.

Xavier Rathan-Mayes, tras su tortuosa etapa en el Real Madrid Baloncesto, se convierte en estrella Euroliga

Si bien el partido de Euroliga contra Estrella Roja no fue su mejor actuación, el nivel que está mostrando día tras día Xavier Rathan-Mayes bien le permiten llevar esa vitola. Un rendimiento excelso frente a Panathinaikos puso los focos sobre él, pero es que sus performances contra Hamburgo o Science City Jena en Bundesliga fueron realmente impresionantes para el que fuera jugador del Real Madrid Baloncesto.

Xavier Rathan-Mayes with the last basket of the period, 10/05/2025 pic.twitter.com/mQ2SdAnwAq — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) October 5, 2025

Si el Dubai BC de Dzanan Musa y su 1-1 en Euroliga ya había estado por encima de las expectativas, el de Bayern Munich lo está aún más. El equipo liderado por Xavier Rathan-Mayes no tiene un plantel excesivamente largo, ni especialmente talentoso. A pesar de ello vencieron con solvencia a los serbios y pelearon hasta el final a los griegos. Todo ello, con un jugador ‘desahuciado’ por el Real Madrid Baloncesto como cabeza visible.