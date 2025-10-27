Semana de jornada inter semanal de Euroliga y partidos como el Bayern Múnich vs Real Madrid Baloncesto suman numerosos alicientes para no perdérselos. Las situaciones que atraviesan ambos combinados, además, en entidades extremadamente exigentes, no son sencillas. Por ello, el duelo gana trascendencia para el devenir de ambos equipos.

¿Cuándo es el Bayern Múnich vs Real Madrid de baloncesto Euroliga?

El Real Madrid Baloncesto se presenta al choque de Euroliga después de dejar buenas sensaciones en ACB frente a Baxi Manresa. Sin embargo, la competición continental viene siendo foco de más complicaciones. Bayern Múnich se encuentra en un mal momento después de perder contra uno de sus eternos rivales en Bundesliga, ALBA Berlín. Por ello, el partido del martes a las 20:00 en el SAP Garden toma gran importancia para las plantillas.

Tanto Bayern Múnich, como el Real Madrid Baloncesto, vienen de semanas convulsas en materia de mercado de fichajes. Eso sí, desde perspectivas totalmente diferentes. Por un lado, los de Sergio Scariolo llevan días sumidos en el culebrón Bruno Fernando. Los bávaros, por su parte, vienen de incorporar uno de los jugadores más mediáticos de la Euroliga, Spencer Dinwiddie. El ex NBA podría debutar contra los blancos.



¿Dónde ver el Bayern – Madrid de Euroleague?

El debut Euroliga de Spencer Dinwiddie no es el único ‘picante’ que tiene el encuentro. Una de las cuestiones que más expectación generan es el enfrentamiento de este nuevo Xavier Rathan-Mayes contra su ex equipo. El rol del ex del Real Madrid Baloncesto ha cambiado notablemente y seguro que tiene ganas de demostrar su nivel contra el club que no le dio oportunidades. Por todo ello, el aficionado blanco tiene motivos más que suficientes para sintonizar Movistar+ Deportes a la hora del partido.

New signing alert 🚨



Bruno Fernando lands in @PartizanBC ✍️ pic.twitter.com/0t4wtJo9qB — EuroLeague (@EuroLeague) October 26, 2025



Plantilla del Real Madrid Baloncesto en Euroliga

BASES: Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz, ,

Facu Campazzo, Theo Maledon, Andrés Feliz, , ESCOLTAS : Sergio Llull, David Kramer, Alberto Abalde

: Sergio Llull, David Kramer, Alberto Abalde ALEROS: Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds

Gabriele Procida, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Gunars Grinvalds ALA-PÍVOTS: Chuma Okeke, Izan Almansa, Trey Lyles

Chuma Okeke, Izan Almansa, Trey Lyles PÍVOTS: Usman Garuba, Edy Tavares



Plantilla del Bayern de Múnich en Euroliga