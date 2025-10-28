Este ex Real Madrid sorprende a todos en Partizan de Belgrado, y los aficionados ya están especulando sobre el impacto que tendrá en el equipo. Su llegada genera expectativas, pero también misterio sobre el rol que desempeñará en la cancha y cómo se adaptará al estilo del club.

¿Qué papel jugará en el equipo? En el Madrid decían que estaba loco

El pívot angoleño Bruno Fernando ha firmado con el KK Partizan, mostrando entusiasmo por su llegada al equipo serbio. Fernando destacó su disposición para adaptarse a cualquier rol que el entrenador le asigne, ya sea en defensa, protección del aro o en ataque, y subrayó que su prioridad es contribuir al éxito colectivo del equipo, aportando desde una energía que en Madrid seguía sorprendiendo.

El jugador enfatizó la importancia de disfrutar del baloncesto y de integrarse plenamente en la dinámica del equipo, resaltando la motivación que le proporciona la atmósfera de los aficionados y la cultura de apoyo que rodea al club. Su enfoque es ayudar al Partizan a competir al más alto nivel en las competiciones europeas.

Experiencia NBA y Real Madrid al servicio del Partizan

Fernando cuenta con experiencia en la NBA y en el Real Madrid, lo que, según él, le dará herramientas valiosas para afrontar los desafíos del baloncesto europeo. Su recorrido profesional le ha permitido desarrollarse en distintos estilos de juego, lo que facilita su adaptación al esquema táctico del Partizan. Asegura que está ante su gran oportunidad de brillar en la Euroleague.

New signing alert 🚨



Bruno Fernando lands in @PartizanBC ✍️ pic.twitter.com/0t4wtJo9qB — EuroLeague (@EuroLeague) October 26, 2025

Además, Bruno Fernando mencionó que conoce a varios de sus nuevos compañeros, lo que ayudará a su integración y al fortalecimiento de la química dentro del equipo. Su actitud abierta y flexible promete que se convertirá en un miembro clave del plantel desde su llegada.