La Euroliga avanza a gran velocidad y sus veinte equipos ya ultiman los detalles de la séptima jornada. En este contexto, el Partizan de Belgrado es protagonista por los numerosos rumores que rodean al club y por la incorporación oficial de Bruno Fernando, quien llega desde el Real Madrid. Este movimiento no será el único, dado que la entidad serbia mantiene abiertas negociaciones para reforzar su backcourt en los próximos días, después de que un veterano jugador con experiencia NBA rechazase la propuesta.

Cam Payne decide esperar a la NBA

En la nómina de agentes libres de la NBA figuran perfiles atractivos que podrían optar por estrenarse en la Euroliga. Entre ellos destaca Cameron Payne, combo guard nacido en Memphis que acumula 549 partidos disputados en la liga estadounidense entre temporada regular y Playoffs. Su experiencia más reciente tuvo lugar en los New York Knicks de Tom Thibodeau e Indiana Pacers en pretemporada, y su nombre había ganado fuerza en los últimos días como posible refuerzo del Partizan para debutar en la competición continental a sus 31 años.

No obstante, Cameron Payne ya ha fijado su hoja de ruta y pasa por aguardar una nueva oportunidad en la NBA, según informa desde Estados Unidos Marc Stein. Después de una década en la liga y nueve franquicias en su historial, el base acumula ganancias cercanas a los 37,1 millones de dólares. Por ello, ha optado por rechazar la oferta del Partizan de Belgrado. El jugador de Tennessee mantiene la confianza en su valía por continuar en la NBA y considera que muy pronto podrá atraer el interés de algún equipo que le garantice un rol como director de juego suplente.

Partizan va en busca de un sustituto de Carlik Jones

El conjunto de la capital serbia afronta con urgencia la búsqueda de un sustituto para Carlik Jones, cuya lesión de tobillo le mantendrá fuera de acción aproximadamente tres meses. Por ahora, el Partizan ha cerrado la incorporación de Bruno Fernando, que llega desde el Real Madrid a falta del anuncio oficial del club blanco, con el objetivo de reforzar la solidez y la profundidad interior en el esquema de Obradovic. Tras la negativa de Cameron Payne, la dirección deportiva deberá explorar alternativas tanto en la NBA como en el baloncesto europeo para incorporar cuanto antes a un nuevo base que asuma los mandos del equipo.

dropping a cam payne mood board for your enjoyment 😂 pic.twitter.com/3dfTvxqJ9k — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) January 21, 2025

El Partizan se sitúa en la decimocuarta plaza de la Euroliga con un balance de tres triunfos y tres derrotas. El cuadro serbio ha superado a Baskonia, Anadolu Efes y Olimpia Milano, aunque llega a esta séptima jornada tras caer frente a Dubai Basketball, encuentro en el que Tyrique Jones destacó como máximo anotador con 13 puntos en el Coca-Cola Arena.

Roster Partizan Belgrado