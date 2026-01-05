En un mercado Euroliga marcado por los ajustes de última hora y la necesidad de reforzar puestos clave, el Bayern de Múnich ha decidido actuar para apuntalar su línea exterior de cara al tramo decisivo de la temporada. El conjunto alemán, que ha sufrido una baja en el perímetro, busca estabilidad y experiencia con un fichaje del agrado de Pesic y con pasado en la competición.

Bayern de Múnich confirma el fichaje de Neno Dimitrijevic

El Bayern de Múnich ha movido ficha en el mercado y ha confirmado el fichaje deseado por Pesic, Neno Dimitrijevic, que refuerza la plantilla bávara para el segundo tramo de la temporada. El base macedonio regresa a la Euroliga tras su paso por otras competiciones y se incorpora al conjunto alemán con un contrato hasta final de curso, con la posibilidad de ampliar su vinculación por una temporada más en función de su rendimiento.

La incorporación se produce como respuesta a la salida de Spencer Dinwiddie, una baja que había dejado al conjunto alemán con menos recursos en el perímetro. Dimitrijevic llega para ocupar ese espacio en la rotación, aportando control del juego y una mayor amenaza ofensiva. El club confía en que su adaptación sea rápida y en que pueda convertirse en una pieza importante tanto en la Euroliga como en las competiciones domésticas.

El paso previo de Neno Dimitrijevic antes de regresar a la Euroliga

Formado en la ACB, donde pasó por clubes como el Joventut Badalona y el Valencia Basket, Dimitrijevic fue creciendo dentro del baloncesto español antes de dar el salto a la VTB League con el UNICS Kazán, etapa en la que dio un paso adelante definitivo en su carrera. Posteriormente debutó en la Euroliga con el Olimpia Milano, donde promedió 7,6 puntos, 1,6 rebotes y 2,9 asistencias por partido.

Tras algún roce con Ettore Messina, este verano puso rumbo al Zenit de San Petersburgo, donde volvió a mostrar un perfil sólido y fiable como director de juego. En la VTB League firmó unos promedios de 11,5 puntos, 2,9 rebotes y 5,7 asistencias en poco menos de 24 minutos por encuentro, siendo una pieza clave en la organización ofensiva de su equipo.

Los tres mejores partidos de la temporada de Neno Dimitrijevic