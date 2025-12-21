El mercado nacional, tanto en ACB como en Primera FEB, sigue generando numerosas noticias en los medios de comunicación con operaciones de fichajes, salidas y renovaciones. En la segunda categoría del baloncesto español, los clubes, tanto de la parte alta como de la baja de la tabla, se han movido con rapidez para cerrar refuerzos en posiciones clave y en los banquillos, con el fin de alcanzar los objetivos marcados.

Rafa Sanz es oficialmente nuevo técnico del Melilla Baloncesto

Rafa Sanz ya es oficialmente nuevo entrenador del Melilla Baloncesto tras aceptar la propuesta del club para liderar al equipo en este tramo de la temporada, en el que los melillenses se encuentran en la parte baja de la clasificación y atraviesan una racha negativa de resultados. El técnico llega con el objetivo de cambiar la dinámica y supone una clara apuesta de la entidad por su experiencia en los banquillos y su buen hacer en la categoría de Primera FEB.

Previa de Rafa Sanz sobre el partido del domingo contra Hestia Menorca. pic.twitter.com/On3dWvG36i — Club Melilla Baloncesto (@melillabcto) December 19, 2025

Su trayectoria en el baloncesto español avala la decisión: Rafa Sanz cuenta con una amplia experiencia en competiciones nacionales, con varias participaciones en playoffs, ascensos y una dilatada carrera ligada a proyectos que han competido en la órbita de ACB.

Su marcha deja a su anterior equipo, el Club Baloncesto Peñas, en una situación delicada, ya que el proyecto deportivo estaba muy vinculado a su figura. La salida del técnico obliga ahora al club a reorganizarse a mitad de temporada, buscando una solución rápida en el banquillo para no perder el rumbo.

Plantilla Melilla Baloncesto 2025-26

Bases: Cristian Díaz Rodríguez y Javier García Sánchez.

Escoltas: Pablo Córdoba Muro, Mustapha Jahhad Heron y Stefan Peno.

Aleros: Pavlo Krutous.

Ala-pívots: Iván Cruz Uceda, Jeffrey Isima Godspower Johnson, Morgan Sietse Stilma y Roberts Stumbris.

Pívots: Ludgy Dominique Debaut y Darel Alan Poirier.

Iván Aurrecoechea, nuevo fichaje del Flexicar Fuenlabrada

El Flexicar Fuenlabrada ha incorporado a Iván Aurrecoechea como nuevo refuerzo interior tras alcanzar un acuerdo contractual hasta las ventanas FIBA de febrero. El pívot madrileño, que se desvinculó hace semanas del Covirán Granada, regresa a la Primera FEB para aportar presencia física y experiencia en la pintura.

Iván Aurrecoechea cuenta con un amplio recorrido tanto a nivel nacional como internacional, tras formarse en Estados Unidos y competir posteriormente en distintas ligas europeas y en la ACB. Su perfil se caracteriza por solidez en el rebote, capacidad anotadora y un bagaje ganador, con éxitos incluidos con la selección española de 3×3.