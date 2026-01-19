La etapa de Joan Peñarroya en el Partizan está llena de altercados deportivos, aparte del lío social e institucional que vive el club esta temporada. El técnico, que se ha vuelto a cruzar con un ex de Barça Basket, está teniendo problemas con la que debería ser su estrella y el último consejo tiene un dardo directo a su estado de forma.

El momento y futuro de Jabari Parker en Partizan

El momento de Jabari Parker en Partizan es uno de los principales temas de conversación en la Euroliga. Joan Peñarroya, que en cada rueda de prensa es preguntado por el exjugador del Barça Basket, se ha mostrado contundente sobre el estado del estadounidense: “Está muy claro que Jabari está fuera de forma ahora mismo”.

Respecto a recuperar su mejor nivel, Peñarroya no se ha mostrado muy optimista sobre que vuelva al equipo pronto si sigue a este nivel: “Necesita entrenarse, necesita recuperar y mejorar mucho su estado de forma. Si no, no es posible que esté en el equipo próximamente”.

Los peores números de Jabari Parker en la Euroliga

Aunque Joan Peñarroya no descarta la recuperación de Jabari Parker, la realidad es que su regreso dependerá de que mejore físicamente: “La situación es un problema de Jabari. Si quiere ayudar al equipo, tiene que demostrarlo cada día durante los entrenamientos. Tiene que demostrar al equipo que quiere ayudar al equipo”.

Además, sus estadísticas reflejan claramente su bajo nivel esta temporada, registrando los peores números desde que llegó a Europa. Con Partizan promedia 7,7 puntos, 2,5 rebotes y 0,7 asistencias en 19,2 minutos por partido, con un 39,1% en tiros de campo y apenas un 29,3% en triples. En comparación, en sus últimas dos temporadas con Barcelona llegó a promediar 13,8 puntos, 4 rebotes y 1,7 asistencias con porcentajes de tiro mucho más altos, evidenciando la caída en su rendimiento.