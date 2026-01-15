Joan Peñarroya no levanta cabeza en Partizan y la crisis deportiva, social e institucional está llevando al equipo a una racha muy negativa de resultados que puede acabar con su puesto en el banquillo. A pesar de que acaba de aterrizar en el club, el técnico no logra revertir la situación y su futuro ya está en debate en Serbia.

Una nueva derrota de Joan Peñarroya pone su futuro en debate en Partizan

El Partizan atraviesa un momento crítico en la Euroliga, sumando siete derrotas consecutivas y hundido en la última posición con un récord de 6-16. El tropiezo estrepitoso frente al Olympiacos (66-104) evidenció los problemas defensivos y de rendimiento ofensivo que atraviesa el conjunto de Joan Peñarroya.

Aunque los rumores sobre su dimisión o posible destitución han circulado tras los malos resultados, el técnico español ha descartado abandonar el cargo, reafirmando su compromiso con el Partizan y su intención de luchar por mejorar al equipo: “No, no voy a dimitir. Para mí es un honor estar aquí, y en mi mentalidad y en mi carrera, lucho cada día para mejorar a mi equipo”.

Las lesiones, otro hándicap para Joan Peñarroya en Partizan

A los problemas de resultados que atraviesa el Partizan se suman las múltiples lesiones que están mermando a la plantilla en este tramo de la temporada. Jugadores clave como Shake Milton, Mitar Bosnjakovic, Carlik Jones, Mario Nakic y, más recientemente, Jabari Parker, están fuera de combate, lo que obliga a Peñarroya a reestructurar la rotación constantemente.

Estas bajas no solo afectan el rendimiento en el parquet, sino que también complican la preparación táctica y física del equipo. Con la Euroliga y la ABA League en plena disputa, Peñarroya enfrenta un doble desafío: intentar revertir los malos resultados mientras gestiona un grupo mermado por lesiones y cansancio, además de lidiar con una crispación institucional y social cada vez más intensa.

Calendario del Partizan en Euroliga

Aunque todavía los rumores de una destitución no tienen mucho fundamento, la realidad que apuntan desde Serbia es que la situación debe mejorar en las próximas semanas para mantener en el cargo a Joan Peñarroya.