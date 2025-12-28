Con la llegada de los duelos de conferencia en la NCAA, los programas universitarios han agitado el mercado con distintos movimientos. Entre ellos destaca el salto de Lucas Langarita a los Utes de Utah, después de dejar Casademont Zaragoza con el objetivo de pelear por un billete al March Madness desde la exigente Big 12. El base aragonés aspira a convertirse en una pieza clave en el engranaje de Alex Jensen, con la tranquilidad de saber que la mano derecha del head coach conoce a la perfección su juego.

Lucas Langarita y Martin Schiller juntos en NCAA

La llegada del joven español promete reforzar la profundidad del backcourt de Utah, con vistas a convertirse en una pieza aún más relevante de cara a la temporada 2026-27. Langarita se incorpora a dos proyectos ofensivos prometedores, el junio Terrence Brown (21.5 puntos de media) y el senior Don McHenry, pero su impacto podría ser especialmente notable desde la segunda unidad, junto a Jacob Patrick y Obomate Abbey, quien se ha perdido los últimos partidos por lesión.

Wes Wilcox, general manager de los Utes de Utah, ejecutó un movimiento perfecto al fichar a uno de los mejores talentos jóvenes del baloncesto español rumbo a la NCAA. Langarita llega tras brillar con 16,3 puntos y 3,4 asistencias en la Liga U22 en España y sumar 17 puntos y tres rebotes en el reciente Eurobasket U20 celebrado en Grecia durante el verano.

Ahora, Langarita se incorporará al roster de Alex Jensen, que cuenta como mano derecha con Martin Schiller, el entrenador austriaco que dirigió a Casademont Zaragoza durante cuatro jornadas en 2022, coincidiendo brevemente con el base. Schiller firmó con los Utes de Utah el pasado 14 de abril, y esta conexión con pasado compartido en Zaragoza podría resultar clave en el tramo decisivo de la NCAA.

Llegan los duelos de Conferencia en NCAA

Lucas Langarita desembarcará en Salt Lake City para afrontar los duelos de conferencia de la Big 12, uniéndose a los Utes, un programa que no alcanza el March Madness desde 2016 ni ha llegado a la Elite Eight desde 1998. A lo largo de su historia, Utah ha dado al baloncesto NBA talentos como Andrew Bogut, pick one del Draft de 2005, Jakob Pöltl, actualmente en los Toronto Raptors, o Keith Van Horn.

Utah llega al tramo decisivo de la NCAA con un balance de 8-4, tras caer frente a Cal Poly, Grand Canyon, Mississippi State y California, y se prepara ahora para enfrentamientos clave ante Washington, Arizona, BYU y Colorado, además de vivir duelo español ante Cincinnati el 15 de febrero ante Baba Miller o Jordi Rodríguez. Langarita busca aportar puntos, dirección en el juego e impacto defensivo, con el objetivo claro de ganarse un lugar fijo en la rotación de los Utes.