A pesar de que las miradas están puestas en el Eurobasket 2025, el mercado de fichajes de la Euroliga continúa muy activo, con varios jugadores todavía en situación de libertad que buscan equipo y direcciones deportivas ajustando sus plantillas de cara a la nueva temporada. Mientras tanto, los clubes ya han iniciado sus pretemporadas, aprovechando los amistosos y torneos preparatorios para afinar la puesta a punto antes del inicio oficial del curso.

Yago Dos Santos brilla con Brasil y hace historia

Yago dos Santos se convirtió en la gran figura de Brasil en la épica remontada frente a Estados Unidos en las semifinales de la FIBA AmeriCup 2025. El base firmó 25 puntos, 12 asistencias y 32 de valoración, liderando al equipo cuando la desventaja era de 20 puntos y manteniendo vivas las esperanzas de su selección durante la segunda mitad.

Su actuación fue clave en la reacción del conjunto sudamericano, que cerró el último cuarto con un parcial demoledor de 34-9. El partido de Yago dos Santos no solo consolidó su rol como líder del equipo, sino que también demostró su capacidad para brillar en los momentos más exigentes, algo que ya ha reflejado estas últimas campañas en la Euroliga.

Gracias a este triunfo, Brasil se asegura un lugar en la final del torneo continental, donde se enfrentará a Argentina después de que la albiceleste venciese por 83 a 73 a Canadá en la otra semifinal.

La situación de Yago Dos Santos en la Euroliga

Yago Dos Santos se encuentra ahora como jugador libre tras rescindir su contrato con Estrella Roja. El base brasileño, que ha brillado en el baloncesto europeo desde su llegada en 2023, deja Belgrado tras dos temporadas donde promedió 7,3 puntos y 3,5 asistencias por partido en la Euroliga y conquistó la Liga Adriática en 2024.

Mientras compite con Brasil en la AmeriCup, Dos Santos encara un nuevo capítulo en su carrera, con la incertidumbre de su próximo destino pero respaldado por la experiencia y el impacto que dejó en el Estrella Roja. Su salida forma parte de una renovación general del club, que también vio marcharse a veteranos como Nemanja Nedovic, Branko Lazic y Luka Mitrovic.

El futuro de Yago Dos Santos en la Euroliga

Yago Dos Santos es un jugador que ya ha demostrado que puede ser una pieza fundamental en cualquier club Euroliga en el apartado ofensivo. La capacidad de creación de juego y de anotación le han convertido en un líder desde la dirección de juego. El base brasileño podría aportar en equipos que predominen las transiciones rápidas y la fluidez en ataque, Maccabi o ASVEL pueden ser lugares idóneos para el sudamericano.