A pesar de que el Eurobasket ya ha levantado el telón y concentra gran parte de la atención en el baloncesto europeo, los rumores de fichajes y movimientos en la Euroliga no se detienen y los clubes ultiman sus plantillas en estos días. Los clubes siguen trabajando en sus rosters de cara a la próxima temporada, manteniendo viva la rumorología y la especulación al mismo tiempo que las miradas apuntan al torneo internacional.

Nemanja Nedovic podría recalar en el Maccabi Tel Aviv de Euroliga

El ex del Valencia Basket, Nemanja Nedović, uno de los referentes del Estrella Roja en los últimos años, ha quedado libre tras finalizar su segunda etapa en el club de Belgrado. A sus 34 años, el escolta serbio ha puesto fin a una trayectoria en la que acumuló títulos y se consolidó como una de las piezas más reconocidas del baloncesto serbio.

Su salida lo convierte en uno de los nombres más atractivos del mercado en este tramo final del verano, con pocas alternativas disponibles para los grandes clubes europeos. En las últimas horas, Nedovic ha sido relacionado con el Maccabi Tel Aviv y el París Basketball, que estarían interesados en su fichaje para añadir experiencia y calidad a su plantilla.

¿Qué pasa con Chimezie Metu y su llegada al AS Mónaco?

Una de las incógnitas del tramo final del mercado Euroliga es el caso de Chimezie Metu, que todavía no está resuelto. El exjugador del Barça Basket continúa sin destino confirmado, pese a que su nombre ha estado vinculado a Real Madrid, Fenerbahce e incluso a un posible regreso al Palau.

La principal traba es su estado físico tras la grave lesión de tendón de Aquiles sufrida en marzo, lo que genera dudas sobre la fecha exacta de su regreso a la competición. El AS Mónaco, que llegó a tener un acuerdo verbal con el interior nigeriano, ha optado por frenar la operación y explorar alternativas para reforzar su pintura.

Estrella Roja corta a Yago Dos Santos y queda libre en el mercado Euroliga

El Estrella Roja ha sacudido el mercado de la Euroliga al anunciar la salida de Yago Dos Santos, uno de los bases más destacados de su plantilla. El jugador brasileño no continuará en Belgrado pese a tener contrato hasta 2027. Su marcha sorprende tras dos temporadas en las que fue pieza clave en los éxitos recientes del club, incluida la conquista del triplete doméstico.