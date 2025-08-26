La etapa de una auténtica leyenda del Estrella Roja llega a su fin. A sus 34 años, el veterano base de Nova Varoš pone punto final a su trayectoria en el club de Belgrado y ya explora nuevas opciones dentro de la Euroliga en este tramo decisivo del mercado estival. Entre los rumores que circulaban en torno a su futuro, la posibilidad de su salida estaba cada vez más presente y ahora dos equipos aparecen como principales candidatos para hacerse con sus servicios de cara al curso 2025-26.

Nemanja Nedovic sale de Estrella Roja y Maccabi estaría cerca de su fichaje

En 2018, Nedovic cerró su destacada etapa en Unicaja Málaga tras acumular experiencias en la NBA con Golden State Warriors y en la Liga ACB con Valencia Basket. Desde entonces, y hasta la actualidad, el internacional balcánico ha defendido los colores de Olimpia Milano, Panathinaikos y, desde 2022, Estrella Roja. En la pasada temporada, Nedović promedió 12,3 puntos y 3 asistencias por partido en Euroliga, aunque no pudo evitar la eliminación de su equipo en semifinales de la liga ABA y de la KLS.

Nedovic finaliza así su segunda aventura en Estrella Roja y lo hace con un título de la ABA, tres copas Radivoj Korac y dos campeonatos de Serbia. Maccabi Tel Aviv surge como principal candidato para cerrar el fichaje del serbio y poner rumbo por primera vez en su carrera a Israel. Los de Oded Kattash buscan desde hace semanas un base para unir en el backcourt junto a Lonnie Walker y Jeff Dowtin, siendo Nedovic el mejor posicionado para llegar a un nuevo club de Euroliga.

París Basketball también sigue de cerca la opción de fichar a Nemanja Nedović, jugador que cuenta con la aprobación de Francesco Tabellini, con la intención de reforzar la posición de base junto a Justin Robinson y Joel Ayayi. El mercado de la Euroliga ofrece oportunidades inesperadas, y además de Maccabi y París, podrían sumarse otros clubes interesados en un perfil como el de Nedović, entre ellos AS Mónaco, que lleva semanas buscando un playmaker.

Pasado en la NBA de Nedovic

Formado en la cantera de Estrella Roja desde los 15 años, Nedović debutó como profesional en el club de Belgrado antes de fichar en 2012 por Lietuvos Rytas, entonces participante en la Euroliga. Su destacada temporada en Lituania le permitió ser elegido en el puesto 30 del Draft de la NBA de 2013, lo que le abrió las puertas de los Golden State Warriors.

La franquicia de San Francisco estaba dirigida por Mark Jackson y contaba en pista con los fenómenos de los Splash Brothers, Stephen Curry y Klay Thompson, junto a jugadores de renombre como David Lee, Jermaine O’Neal y Andre Iguodala. En aquella temporada, Nedović disputó 24 partidos en su año rookie, promediando apenas seis minutos por encuentro, y no pudo evitar que el equipo cayera en la primera ronda de playoffs. Al año siguiente, Nedović abandonó la NBA para fichar por Valencia Basket.