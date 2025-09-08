El mercado de fichajes Euroliga y ACB está teniendo uno de los veranos más ajetreados de los últimos años. La fuga de talento a NCAA, el nuevo formato Euroliga cargado de partidos y el músculo económico de potencias como Hapoel o Dubai han cambiando las reglas del juego. En él, los equipos españoles navegan para completar su plantilla. Sin embargo, Baskonia, debido a su reciente rendimiento, es uno de los que más necesita acertar.

Las gangas del mercado de fichajes Euroliga a las que podría mirar Baskonia

El cierre de plantillas Euroliga va llegando a su ocaso. Sin embargo, aún muchos equipos no le quitan el ojo al panorama ante las posibilidad de sumar una oportunidad que se les presente. En este sentido, Baskonia, que viene de perder a Kamar Baldwin, podría pescar en el caladero de agentes libres. Además, la salida de Jaramaz también abre la posibilidad de que los Spagnolo, Villar o Forrest pasen por el 2, por lo que otra pieza en esas lindes podría ser interesante.

🔥 Una semana muy cargada



Baskonia week: El resumen ✅ pic.twitter.com/YYLVV3Jk1B — Baskonia (@Baskonia) September 7, 2025

En esta posición hay varios jugadores actualmente en el mercado de fichajes Euroliga que se encuentran sin equipo. Algunos, especialmente revalorizados, como Yago Dos Santos. El brasileño viene de brillar con luz propia en la Americup tras romper su vinculación con Estrella Roja. A pesar del lastre que supone su tamaño, seguro que no le faltarán pretendientes en las próximas fechas. No obstante, no es el único jugador que aún no ha estampado una firma en este periodo de traspasos.

Dos estrella en horas bajas para Xevi Pujol

Otras dos opciones suculentas en el mercado de fichajes Euroliga podrían ser las de Stefan Jovic y Shabazz Napier. El primero no encajaría en ese rol de combo, ya que es un base más puro, pero podría regalarle oxígeno a otras de las piezas del roster para poder generar media pista. Por otro lado, hace tiempo que se desconocen los planes del ex de Bayern Munich. Sus últimas temporadas Euroliga están lejos de aquel jugador NBA, pero aún atesora talento en sus manos. Por el momento parece seguir en la agencia libre.

Hvala, brate Stefan 🧡



Cas 👉 Stefan Jovic termina su etapa en Valencia Baskethttps://t.co/lPvgH3RK9m



Val 👉 Stefan Jovic acaba la seua etapa a Valencia Baskethttps://t.co/p1UwFh6rJa



Eng 👉 Stefan Jovic ends his time at Valencia Baskethttps://t.co/sWd8d5YU6p pic.twitter.com/XHyMECSq8S — Valencia Basket Club (@valenciabasket) July 6, 2025

Las últimas temporadas de Yago Dos Santos

Temporada 21-22, Flamengo: 12.9 puntos, 3.8 rebotes, 6.4 asistencias

Temporada 21-22, Flamengo (BCL Am.): 14.5 puntos, 3.5 rebotes, 5.2 asistencias

Temporada 22-23, Ratiopharm Ulm: 14.4 puntos, 3.6 rebotes, 5.4 asistencias

Temporada 23-24, Crvena Zvezda Belgrade: 10.4 puntos, 2.4 rebotes, 4.3 asistencias

Temporada 24-25, Crvena Zvezda Belgrade: 8.2 puntos, 1.8 rebotes, 4.3 asistencias

Las últimas temporadas de Stefan Jovic

Temporada 20-21, Khimki Moscow Region: 6.3 puntos, 1.3 rebotes, 3 asistencias

Temporada 21-22, Panathinaikos Athens: 3.4 puntos, 1.4 rebotes, 2 asistencias

Temporada 22-23, Zaragoza: 8.7 puntos, 3.1 rebotes, 4.2 asistencias

Temporada 23-24, Valencia Basket: 4.2 puntos, 2.4 rebotes, 3.6 asistencias

Temporada 24-25, Valencia Basket: 3.7 puntos, 1.7 rebotes, 4.3 asistencias

Las últimas temporadas de Shabazz Napier