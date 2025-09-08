El mercado de fichajes Euroliga y ACB está teniendo uno de los veranos más ajetreados de los últimos años. La fuga de talento a NCAA, el nuevo formato Euroliga cargado de partidos y el músculo económico de potencias como Hapoel o Dubai han cambiando las reglas del juego. En él, los equipos españoles navegan para completar su plantilla. Sin embargo, Baskonia, debido a su reciente rendimiento, es uno de los que más necesita acertar.
Las gangas del mercado de fichajes Euroliga a las que podría mirar Baskonia
El cierre de plantillas Euroliga va llegando a su ocaso. Sin embargo, aún muchos equipos no le quitan el ojo al panorama ante las posibilidad de sumar una oportunidad que se les presente. En este sentido, Baskonia, que viene de perder a Kamar Baldwin, podría pescar en el caladero de agentes libres. Además, la salida de Jaramaz también abre la posibilidad de que los Spagnolo, Villar o Forrest pasen por el 2, por lo que otra pieza en esas lindes podría ser interesante.
En esta posición hay varios jugadores actualmente en el mercado de fichajes Euroliga que se encuentran sin equipo. Algunos, especialmente revalorizados, como Yago Dos Santos. El brasileño viene de brillar con luz propia en la Americup tras romper su vinculación con Estrella Roja. A pesar del lastre que supone su tamaño, seguro que no le faltarán pretendientes en las próximas fechas. No obstante, no es el único jugador que aún no ha estampado una firma en este periodo de traspasos.
Dos estrella en horas bajas para Xevi Pujol
Otras dos opciones suculentas en el mercado de fichajes Euroliga podrían ser las de Stefan Jovic y Shabazz Napier. El primero no encajaría en ese rol de combo, ya que es un base más puro, pero podría regalarle oxígeno a otras de las piezas del roster para poder generar media pista. Por otro lado, hace tiempo que se desconocen los planes del ex de Bayern Munich. Sus últimas temporadas Euroliga están lejos de aquel jugador NBA, pero aún atesora talento en sus manos. Por el momento parece seguir en la agencia libre.
Las últimas temporadas de Yago Dos Santos
- Temporada 21-22, Flamengo: 12.9 puntos, 3.8 rebotes, 6.4 asistencias
- Temporada 21-22, Flamengo (BCL Am.): 14.5 puntos, 3.5 rebotes, 5.2 asistencias
- Temporada 22-23, Ratiopharm Ulm: 14.4 puntos, 3.6 rebotes, 5.4 asistencias
- Temporada 23-24, Crvena Zvezda Belgrade: 10.4 puntos, 2.4 rebotes, 4.3 asistencias
- Temporada 24-25, Crvena Zvezda Belgrade: 8.2 puntos, 1.8 rebotes, 4.3 asistencias
Las últimas temporadas de Stefan Jovic
- Temporada 20-21, Khimki Moscow Region: 6.3 puntos, 1.3 rebotes, 3 asistencias
- Temporada 21-22, Panathinaikos Athens: 3.4 puntos, 1.4 rebotes, 2 asistencias
- Temporada 22-23, Zaragoza: 8.7 puntos, 3.1 rebotes, 4.2 asistencias
- Temporada 23-24, Valencia Basket: 4.2 puntos, 2.4 rebotes, 3.6 asistencias
- Temporada 24-25, Valencia Basket: 3.7 puntos, 1.7 rebotes, 4.3 asistencias
Las últimas temporadas de Shabazz Napier
- Temporada 22-23, Capitanes CDMX: 18.2 puntos, 2.7 rebotes, 4.6 asistencias
- Temporada 22-23, EA7 Milano: 14.8 puntos, 2.3 rebotes, 3.3 asistencias
- Temporada 23-24, Crvena Zvezda Belgrade: 10.9 puntos, 1.8 rebotes, 4.4 asistencias
- Temporada 23-24, EA7 Milano: 14.3 puntos, 1.8 rebotes, 3.9 asistencias
- Temporada 24-25, FC Bayern München: 8.5 puntos, 2.4 rebotes, 3 asistencias