El Barça Basket sigue navegando con cierta irregularidad competitiva en la era Joan Peñarroya. Los culés, al igual que sucedió el pasado curso, intercalan grandes actuaciones con debacles importantes. Uno de los problemas más comentados la pasada campaña fue la ineficacia en los finales igualados. Kevin Punter fue el ejecutor el curso pasado, para esta campaña, Will Clyburn podría destaparse ahí.

El ‘yoyó’ de Kevin Punter o el Fade Away de Will Clyburn, el dilema del Barça Basket

La pizarra de Joan Peñarroya en instantes finales viene estando muy señalada. Mientras que otros técnicos más intervencionistas han optado por sumar desde lo táctico, en líneas generales, el entrenador catalán viene apostando por dejar fluir el talento individual. Las acciones finales de Kevin Punter tirando sobre bote han sido la tónica habitual. Muchas veces criticadas porque la falta de verticalidad ha impedido que se pueda sacar la falta. Este año ha irrumpido otro especialista en el Barça Basket.

Si el juego Kevin Punter se fundamente en el 1×1 de cara, con mucho bote, y tendente al tiro en pull-up, sobre bote, Will Clyburn es un jugador diferente. El recién llegado tiene gran capacidad de juego de espaldas, en situaciones intermedias y acabando en tiro o finalizando cerca. Frente a Unicaja de Málaga, los minutos finales tuvieron apariciones de ambos, pero con una marcada preferencia por darle el balón a Kevin Punter. Muchos aficionados ya se preguntan quién se jugará los balones calientes este año.

El FC Barcelona parece hacer encajar a sus estrellas

Muchos aficionados dudaban de la cohabitabilidad de Kevin Punter y Will Clyburn, pero parece que rápidamente se han disipado las dudas. Ambos jugadores parecen compartir pista sin especial dificultad para sumar. Uno de los grandes aciertos de la dirección técnica ha sido encontrar una referencia ofensiva capaz de jugar con pocos botes y aprovechar las atracciones defensivas de sus manejadores. Tiros abiertos, juego sin balón y 1x1s en close-out están siendo las armas del nuevo alero culé.