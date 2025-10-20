El Barça Basket consiguió su primera victoria de la temporada en ACB tras imponerse con autoridad al Unicaja en el Martín Carpena (77-83). El conjunto de Joan Peñarroya mostró carácter y solidez en un duelo muy físico, dominando buena parte del encuentro y resistiendo el empuje final de los locales. Con esta trabajada victoria, el equipo azulgrana rompe su mala racha inicial y confirma quiénes son sus líderes.

En el Barça Basket nace el nuevo tridente que ya es letal en ACB

Tornike Shengelia fue el gran líder del Barça en Málaga, firmando una actuación imperial con 18 puntos y una asistencia. El georgiano asumió la responsabilidad en los minutos decisivos, anotando y forzando faltas que oxigenaron a su equipo cuando Unicaja se acercaba en el marcador. Su presencia en el poste bajo le convierte en uno de los fichajes del verano en ACB y uno de los líderes en el proyecto de Joan Peñarroya.

Además de Shengelia, el Barça Basket cuenta con otros dos puntales que forman un tridente letal. Kevin Punter, por su parte, fue el ejecutor exterior del conjunto azulgrana con 17 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, demostrando una vez más su instinto anotador en el perímetro con una canasta final que sentenció el triunfo. A su lado, Will Clyburn completó una actuación sólida y generosa con 11 puntos y 6 rebotes, aportando equilibrio, energía y capacidad de trabajo en ambos lados de la pista.

Otro jugador destacado de Barça Basket ante Unicaja

Ante las ausencias por lesión y las adversidades que sigue atravesando el Barça Basket, en esta victoria contra Unicaja ha aparecido otro jugador destacado que no acapara las portadas, y es Juani Marcos. El director de juego argentino firmó su mejor actuación desde que viste la camiseta azulgrana, asumiendo el rol de base titular.

Juani Marcos dirigió al equipo con criterio, pero más allá de los números —11 puntos, 3 asistencias y 11 de valoración—, el argentino dejó la sensación de ser un jugador en clara progresión. Supo marcar el ritmo del juego, conectar con sus compañeros y mostrarse valiente en ataque, consolidándose como una alternativa real en la rotación azulgrana. Su actuación en Málaga puede ser el punto de inflexión que necesitaba para afianzarse en el proyecto de Joan Peñarroya.