El Barça Basket ha comenzado la temporada con muchas dudas y un rendimiento lejos de lo esperado. Tras las derrotas en el arranque de ACB, el equipo muestra una preocupante falta de solidez y un proyecto que parece más centrado en contener gastos que en competir por títulos, y que una vez más vuelve a estar en el punto de mira de todos los aficionados. Sin embargo, en pista se quiere mantener la calma en medio de la tempestad y las buenas noticias llegan con algunos de los fichajes del verano, que en ciertos casos están funcionando desde el primer día.

Will Clyburn: la mejor noticia en el Barça Basket

Will Clyburn ha arrancado su etapa en el Barça Basket con un impacto inmediato, mostrando el nivel que lo convirtió en uno de los fichajes más esperados del verano. En sus primeros partidos con la elástica azulgrana, el alero estadounidense ha sido una de las principales armas ofensivas del equipo, destacando por su capacidad para anotar desde cualquier posición y su liderazgo en los momentos decisivos.

Su inicio confirma que Clyburn se ha adaptado rápidamente al sistema de Joan Peñarroya. En los cuatro primeros encuentros oficiales, ha promediado más de 20 puntos con excelentes porcentajes de tiro y una notable presencia en el rebote. Con Kevin Punter como socio ideal en el perímetro, el americano se perfila como uno de los pilares sobre los que el conjunto azulgrana puede reconstruir sus aspiraciones a títulos.

La sociedad de Will Clyburn con Kevin Punter en el Barça Basket

Will Clyburn y Kevin Punter han encontrado en la pista una química casi perfecta, convirtiéndose en socios inseparables para liderar al Barça Basket esta temporada. La versatilidad y potencia de Clyburn se combina de manera natural con la visión de juego y el talento exterior de Punter, lo que permite al equipo fluir ofensivamente incluso en situaciones complicadas.

El propio Clyburn, en una entrevista con Eurohoops, ha reconocido la excelente sociedad que mantiene con Punter: “Con suerte, puedo quitarle algo de presión y carga a chicos como Kevin Punter, aportando diferentes aspectos al juego… y al mismo tiempo convertirlo en un mejor jugador también, ya que no tiene que hacerlo todo solo“. Esta conexión se refleja en la confianza mutua sobre la pista, ya que cada uno comprende el ritmo y los movimientos del otro, lo que les permite aprovechar los espacios y generar oportunidades constantes, incluso frente a defensas cerradas.

¿Por qué Kevin Punter es la estrella del Barça Basket?

Kevin Punter ha mantenido su estatus de estrella del Barça Basket desde la temporada pasada, consolidándose como líder ofensivo y generador de juego. En la campaña 2024-25 promedió 16,6 puntos, 3 asistencias y 1,6 robos por partido en Euroliga, con un 46,7% en tiros de dos, 38,6% en triples y 94,4% en tiros libres. Estos números, combinados con su capacidad para liderar al equipo en los momentos decisivos, muestran que Punter es una pieza clave para Joan Peñarroya.

En lo que va de temporada 2025-26, sus estadísticas han mejorado: 17,7 puntos, 4,3 asistencias y 1,7 robos por partido, con 48,6% en tiros de dos, 38,9% en triples y 100% en tiros libres. Este salto refleja su adaptación al equipo y su consolidación como la principal referencia ofensiva del conjunto azulgrana.