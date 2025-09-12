El Barça Basket ha vuelto a confiar en Joan Peñarroya para dirigir al equipo en la que será su segunda campaña en el banquillo. El club azulgrana ha dado salidas importantes este verano como Jabari Parker o Justin Anderson, pero se ha reforzado con jugadores interesantes y con experiencia en ACB y Euroliga. Uno de los fichajes, que está llamado a ser uno de los líderes, tiene un lado universitario sorprendente.

Tornike Shengelia y un título académico que le cambió la mentalidad

Tornike Shengelia ha demostrado en los últimos años que ha sido un jugador que ha intentado llevar su carrera deportiva más allá de las pistas. Durante su temporada en la Virtus Bolonia, mientras se recuperaba de una lesión en el hombro, el nuevo fichaje del Barça Basket completó el Máster Global en Gestión Deportiva de ISDE, convirtiéndose en el primer graduado del programa de ELPA (Euroleague Players Association).

Tras recibir el título, Shengelia detalló cómo sacó tiempo en su día a día para poder ir a clase y aprobar, aunque reconoció que pasó momentos duros: “Aprovechaba momentos de viaje y mis ratos libres, pero pensé en abandonar el programa. Mi espíritu competitivo me ha dado un impulso extra de energía para terminar lo que había empezado”.

El fichaje de Barça Basket ha dejado un mensaje al resto de sus compañeros, incidiendo en que un jugador ha de pensar más allá del baloncesto: “Animo a otros jugadores a fijarse metas académicas y luchar por ellas. Todo lo que aprendes te acompañará más allá de la cancha”.

Los consejos de Tornike Shengelia como jugador del Barça Basket

Tornike Shengelia ya es un referente para muchos jugadores, y no solo en la pista. En los últimos años, el nuevo jugador del Barça Basket ha ofrecido charlas a otros compañeros sobre la importancia de combinar la carrera deportiva con la formación académica y la planificación futura. En sus charlas, el internacional georgiano comparte su experiencia, destacando cómo la disciplina y la perseverancia como base para lograr los objetivos.

Además, Shengelia está muy centrado en fomentar el desarrollo del baloncesto en Georgia, su país natal, y dar oportunidades a jóvenes talentos para que crezcan sin tener que abandonar su tierra a temprana edad: “Quiero que los chicos tengan la oportunidad de desarrollar sus carreras y competir a un nivel superior en Europa”.

El susto de Tornike Shengelia con el Barça Basket

Tornike Shengelia atravesó recientemente un problema de salud cuando se le detectó una arritmia cardíaca durante la preparación del Eurobasket con Georgia, lo que le llevó a realizarse pruebas médicas en Barcelona bajo la supervisión del Barça Basket. Tras un minucioso seguimiento y resultados satisfactorios, Shengelia ha recibido autorización para continuar con su actividad deportiva y está disponible para Joan Peñarroya.