El mercado de fichajes del Barça Basket augura numerosos cambios en el roster alzulgrana. El equipo dirigido por Joan Peñarroya cada vez está más cerca de retomar la dinámica competitiva y tendrá que hacerlo con numerosas caras nuevas. Hasta el momento, Myles Cale y Juani Marcos ya se habían hecho oficiales, pero ahora lo ha sido también Tornike Shengelia. El georgiano aterriza en la ciudad Condal para cubrir el puesto de ala-pívot. Sin embargo, la apuesta plantea algunos interrogantes.

¿Tornike Shengelia un fichaje a largo plazo para el Barça Basket?

Nadie duda del talento de Tornike Shengelia. El ala-pívot ha sido una de las estrellas de la Euroliga desde hace ya varios años. Por si aún alguien dudase de su capacidad, viene de dejar unos playoffs en la liga italiana absolutamente descomunales para llevarse el título con Virtus. A pesar de ello, el jugador tiene una característica no menor a la hora de analizarlo, sus casi 34 años. El talentoso interior es ya todo un veterano, algo que no es malo per se, pero que sí que levanta suspicacias en torno a sus años de contrato o la edad media de este Barça Basket.

El Barça Basket ha hecho ya oficial en sus redes la incorporación de Tornike Shengelia al roster de Joan Peñarroya. En el comunicado oficial emitido por el club se confirma que su contrato será por 3 temporadas. Teniendo en cuenta que en octubre tendrá 34 años, finalizará su vinculación a muy pocos meses de cumplir los 37. Si por algo ha destacado la carrera del ex de Baskonia ha sido por sus valores y su compromiso, buena prueba es el premio al fairplay conseguido este curso. No obstante, no deja de ser un dato preocupante para el aficionado azulgrana.

Anteriores experiencias en el FC Barcelona

Tornike Shengelia nació en el año 1991, un jugador que tiene una edad similar a la del nuevo fichaje del Barça Basket es Jan Vesely. El checo ha brillado como pocos de azulgrana, pero su último curso ya ha estado marcado por los constantes problemas físicos. De hecho, a pesar de tener un año más de contrato, ya ha escuchado cantos de sirena por las dudas que deja sobre su salud física. El otro veterano del equipo era Nico Laprovittola, también del año 1990, que tampoco arroja mucha certidumbre. Por si fuera poco, todo apunta a que también llegará de Virtus Will Clyburn, también veterano y con aún peor historil de lesiones reciente que el ex de Baskonia.

