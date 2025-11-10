La situación del Barça Basket es más crítica que nunca y todo se ha dinamitado con la destitución de Joan Peñarroya como entrenador del primer equipo. Una nueva derrota en ACB acabó en pañolada del Palau Blaugrana hacia los jugadores y el técnico. No obstante, los seguidores también apuntan al palco presidencial y a los responsables de la sección, que consideran que no están a la altura.

La destitución de Joan Peñarroya y la reacción de la afición del Barça Basket

La destitución de Joan Peñarroya como entrenador del Barça Basket ha generado un fuerte revuelo tanto dentro como fuera del club. Tras la tercera derrota consecutiva, esta vez frente al Bàsquet Girona por 96-78, la directiva decidió prescindir del técnico catalán, designando de manera provisional a Óscar Orellana hasta encontrar un reemplazo definitivo.

Ya era hora.. — Jesgrava (@JesusGravan) November 9, 2025

El cese llega después de una mala racha que ha dejado al equipo noveno en Euroliga y con un preocupante balance de 2-4 en la Liga Endesa. La reacción de los aficionados no se hizo esperar. En redes sociales y en el Palau Blaugrana, los seguidores expresaron su frustración por los resultados recientes y su malestar con la gestión de Peñarroya en el banquillo. Tras el anuncio del cese, varios seguidores azulgranas pedían la llegada de un viejo conocido de la entidad: Xavi Pascual.

Los seguidores del Barça Basket apuntan al palco

Sin embargo, la indignación de los aficionados no se limita al banquillo: muchos señalan directamente al Palco del Palau Blaugrana, donde Joan Laporta, Josep Cubells y Juan Carlos Navarro son vistos como responsables de la gestión del proyecto de la sección de baloncesto.

Navarro, Mario y cubells para cuando? — Javier Beiro Suárez (@javibeiro82) November 9, 2025

La crítica se centra en la falta de fichajes de altura y en la incapacidad de construir un equipo sólido y compacto que pueda competir al nivel del Real Madrid en la ACB o de los clubes más fuertes de la Euroliga. Para los seguidores, la irregularidad mostrada en la pista en los últimos años refleja decisiones cuestionables desde la cúpula de la entidad.

Al mismo tiempo, la presión aumenta por la competencia cada vez más feroz de otros equipos ACB, como el Valencia Basket, que se aproxima al Barça Basket en términos de rendimiento y potencial. Esta amenaza añade urgencia a la necesidad de reestructurar la sección y reforzar la plantilla con jugadores capaces de devolver al equipo azulgrana a la élite nacional y europea.

Farien bé de fer net:

– Navarro i Bruno cesats

– Cubells divisió

– La Resistència del Palau tancar la parada després de 3 anys posant pals a la roda (el que li feren a Grimau va ser delictiu).



Aposta de futur, pq amb 10M€ més és fa un equip competitiu. I és l'1% del pressupost — Terra i Mar (@Catala1984) November 9, 2025

El aspecto económico, clave en la crisis profunda del Barça Basket

La crítica hacia el Barça Basket también apunta a la situación financiera del club y al presupuesto destinado a la sección. Con apenas 29 millones de euros para esta temporada, lejos de los casi 50 millones que maneja el Real Madrid, los aficionados consideran que la entidad azulgrana está en clara desventaja para competir al máximo nivel en todas las competiciones. Esta brecha económica, sumada a los recortes recientes y a la falta de refuerzos de primer nivel, ha generado frustración entre la afición, más allá del enfado con Peñarroya.