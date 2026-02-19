Valencia Basket y Joventut Badalona abrirán la Copa del Rey de Valencia con el primer partido de cuartos de final. El equipo de Pedro Martínez, que buscará romper la maldición del anfitrión, se enfrentará a un jugador histórico del baloncesto español que regresa a la competición con ganas de brillar junto al club de su vida y que llega en un momento dulce de forma.

Ricky Rubio regresa a la Copa del Rey en un gran nivel con Joventut Badalona

Ricky Rubio regresa a la Copa del Rey 15 años después de su primera participación, ahora con el Joventut Badalona y frente al anfitrión, el Valencia Basket. Tras una extensa carrera en la NBA y un parón por salud mental, el base catalán llega en un buen momento de forma y se perfila como un jugador clave para el esquema de Dani Miret. La Penya, junto a él y a Tomic, Hunt y Hanga, ya ha demostrado que puede derrotar al conjunto taronja en la ACB.

La experiencia de Ricky Rubio en momentos decisivos puede resultar determinante en una eliminatoria que se presenta igualada inicialmente, aunque con la desventaja para el Joventut Badalona de jugar en el Roig Arena, la casa del Valencia Basket. Después de años en la oscuridad, Rubio ha vuelto a brillar y puede ser un jugador crucial; en el último enfrentamiento entre ambos equipos sumó un total de 15 puntos, 1 rebote y 9 asistencias.

Valencia Basket, consciente de la importancia de Ricky Rubio

En la previa de los cuartos de final, Pedro Martínez fue preguntado por el impacto de Ricky Rubio en el Joventut Badalona y reconoció su rol dentro del equipo de Dani Miret: “El impacto de Rubio es muy grande, no solo por los puntos que anota, sino por todo lo que genera, y no solo en ataque, también en defensa”.

El rendimiento de Ricky Rubio esta temporada en la Penya está siendo clave. El base catalán se ha convertido en el motor del equipo, marcando el ritmo ofensivo gracias a sus 5,8 asistencias por partido, la cifra más alta del equipo. Su influencia no se limita a los pases, sino que también tiene una gran aportación en anotación, con un promedio de 12,2 puntos por encuentro en la ACB, siendo el tercer máximo anotador del equipo.

Los números de Ricky Rubio en ACB con Joventut Badalona