UCAM Murcia llega a los cuartos de final de la Copa del Rey 2026 con confianza tras una destacada primera vuelta en la ACB y la motivación de haber vencido previamente al Barça Basket en liga. El equipo murciano se enfrentará nuevamente al conjunto catalán y, de avanzar a semifinales, los de Sito Alonso se medirán al ganador del duelo entre Baskonia y La Laguna Tenerife.

UCAM Murcia ya ha ganado en ACB al Barça Basket y es un espejo

UCAM Murcia consiguió una ajustada victoria por 84-83 sobre el Barça Basket en ACB, y fue un ejemplo de lo que el conjunto de Sito Alonso debe hacer para pasar a semifinales. Los murcianos supieron aprovechar los errores de los azulgrana y potenciar sus virtudes. Hubo un factor diferencial: los tiros libres, donde los catalanes fallaron hasta nueve lanzamientos, cinco de ellos en el último cuarto. Por su parte, los murcianos mantuvieron una efectividad del 74 %, con 17/23 anotados.

Otro dato llamativo que refleja la superioridad de UCAM Murcia en este encuentro fue la capacidad reboteadora del equipo. Los de Sito Alonso capturaron un total de 32 rebotes, incluidos 7 ofensivos, asegurando segundas oportunidades y cerrando los tiros fáciles del rival. Además, el acierto exterior fue clave, con Ennis (8 puntos y 9 asistencias) y Nakic (10 puntos) como principales armas ofensivas.

UCAM Murcia contra la historia en un torneo maldito

UCAM Murcia se presenta en la Copa del Rey de Valencia enfrentándose a la historia. El club murciano es uno de los pocos equipos que aún no ha logrado conquistar este prestigioso título a nivel nacional. A lo largo de su trayectoria en la competición, la entidad ha participado en cuatro fases finales, alcanzando como máximo las semifinales en 1996 y 2022.

A diferencia de otros clubes con un palmarés más extenso, como el Real Madrid y el Barça Basket, UCAM Murcia busca abrirse un espacio en la historia del baloncesto español. Aunque su trayectoria copera ha estado marcada por eliminaciones tempranas, el equipo llega a la competición como el tapado y la gran revelación de la primera vuelta de la ACB, con un balance positivo de 14-6 que los coloca cuartos en la clasificación.

¿Cuándo y dónde ver el Barça Basket vs UCAM Murcia de Copa del Rey?

El partido de cuartos de final entre el Barça Basket y UCAM Murcia se jugará este viernes 20 de febrero a las 21:00 horas en el Roig Arena. La eliminatoria, que es la segunda de ese día, podrá seguirse en directo a través de DAZN, plataforma que posee los derechos de la competición en España.