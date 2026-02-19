La Copa del Rey arranca para el Real Madrid con un duelo exigente ante Unicaja, que ha calentado la previa con unas declaraciones de Balcerowski. Más allá del ruido, en lo estrictamente deportivo el conjunto de Scariolo llega al torneo con uno de sus líderes en un gran momento de forma y con el respaldo de los elogios de una leyenda, un estímulo añadido para ser diferencial y pelear por un nuevo título.

El reconocimiento del mundo del baloncesto a Hezonja

Mario Hezonja se ha ido ganando, con el paso de las temporadas, el reconocimiento de los aficionados al baloncesto europeo, consolidándose como una de las grandes referencias del Real Madrid. Figuras emblemáticas como Aleksandar Djordjevic, leyenda del baloncesto serbio, ya lo sitúan como uno de los jugadores más importantes de la historia madridista y como un líder del equipo: “Está haciendo las cosas súper bien. Ya cuando llegó desde la NBA aportó cosas diferentes”.

Y es que el rendimiento de Mario Hezonja esta temporada confirma su salto definitivo como referencia del Real Madrid. Es el máximo anotador del equipo, con 17 puntos por partido, lidera también los minutos en pista (24 por encuentro) y mantiene una alta eficiencia, con un 47,9 % en tiros de campo y un notable 88 % desde la línea de personal. A ello suma 4,4 rebotes y 1,4 asistencias, reflejo de un juego más completo y constante que le ha consolidado como el jugador más determinante del equipo en la ACB.

Las exigencias de Scariolo con Hezonja en el Real Madrid

En la previa de la eliminatoria de la Copa del Rey contra Unicaja, Sergio Scariolo fue claro al describir el momento de Mario Hezonja en su plantilla: “Está en el mejor momento de su carrera”. Sobre lo que exige del croata dentro de su sistema de juego, el técnico italiano explicó: “No se trata solo de meter tiros, sino de sentirse útil e importante en muchas cosas. Cuando haces más, te conviertes en un jugador sin grandes puntos débiles, y ese ha sido su reto desde el inicio”.

De cara al partido ante Unicaja, Scariolo transmitió confianza tanto en Hezonja como en el estado general del equipo: “Llegamos con buenas sensaciones y sería una idiotez hablar de ruptura en un equipo que va primero en Liga y cuarto en Euroliga“. El alero croata, que llega tras firmar 26 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias en ACB ante el conjunto malagueño, se perfila como un serio problema para los de Ibon Navarro y un alivio para el Real Madrid.