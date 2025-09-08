La situación en el mercado de fichajes Euroliga es extremadamente compleja de resolver para AS Móaco. Los del principado se encuentran en un momento de tensión con su estrella debido a las acciones disciplinarias que urdieron por sus actos. Bajo ese contexto, a pesar de tener contrato, parecía que su salida del combinado estaba cerca. No obstante, aún no se ha producido.

Los movimientos de AS Mónaco en las posiciones de base y escolta

Uno de los movimientos de la semana fue el fichaje de Nemanja Nedovic a AS Mónaco. Sin embargo, no es el único traspaso que los monegascos realizarán en esa posición. A pesar de que el futuro de Mike James siga siendo incierto, parece que el mercado de fichajes Euroliga va enfocado a suplirle y, en el día de hoy, irrumpe el nombre de un jugador ciertamente desconocido, David Michineau.

A new chapter begins in the illustrious career of Nemanja Nedović 👀



He’s officially signed a one-year deal with AS Monaco ✍️ pic.twitter.com/VHMWu8IOXz — EuroLeague (@EuroLeague) September 6, 2025

Según ha informado el medio de Mónaco Nice Matin, del que se ha hecho eco además BeBasket, es que AS Mónaco estaría muy cerca de incorporar al combo de Bursasport David Michineau. El jugador, a diferencia del perfil de Nedovic, destaca por su capacidad de 1×1, por su cambio de dirección y de ritmo. Además, es un buen generador de tiro sobre bote. Estas cualidades indudablemente recuerdan a la que fuera su estrella, Mike James. Sin embargo, a sus más de 30 años y sin experiencia Euroliga, parece lejos del nivel.

Un relevo fuera del mercado de fichajes Euroliga

Además de las recientes incorporaciones, AS Mónaco podría encontrar a su nuevo Mike James dentro de su propia plantilla. Uno de los jugadores casi desahuciados, Jordan Loyd ha dado un golpe sobre la mesa este verano. El jugador nacionalizado polaco viene de un año con muy poco protagonismo. Sin embargo, eso no le ha impedido ser uno de los nombres propios del Eurobasket. Con 3 actuaciones de casi 30 puntos ha deslumbrado a todo el panorama europeo y muchos ya vuelven a verle como un anotador Euroliga élite.

Vassilis Spanoulis se encuentra inmerso en la consecución de un Eurobasket que, con las eliminaciones de Serbia y Francia, parece habérsele allanado el camino. El técnico de AS Mónaco está centrado en esos asuntos, pero la situación con la estrella de su club sigue en el aire. La posibilidad de retomar la senda de la normalidad dentro del equipo con Mike James también puede ser una opción, pero los niveles de tensión del pasado curso no son un buen presagio de cara a que el máximo anotador de la historia de la Euroliga permanezca en su club en el mercado de fichajes.